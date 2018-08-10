Український хокеїст продовжить кар'єру у США
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Микита Коваленко у наступному сезоні буде грати в складі команди Lehigh Valley Jr. Rebels
Екс-форвард «Донбасу» Микита Коваленко продовжить кар'єру у США.
20-річний нападник підписав контракт з клубом Eastern Hockey League – Lehigh Valley Jr. Rebels, інформує прес-служба «бунтівників».
Деталі контракту не повідомляються.
«Нам сподобалися швидкість і майстерність Микити. Очікуємо багато від нього у новому сезоні», - сказав головний тренер Lehigh Valley Стів Ісау.
Тренувальний табір нової команди Коваленка відкриється 21 серпня.
У крайньому сезоні Коваленко зіграв у складі «Донбасу» 40 матчів у регулярному чемпіонаті, у яких набрав 32 (12 + 20 очок). У плей-офф на його рахунку вісім поєдинків і 6 (3 + 3) набраних очок.
Також в активі форварда є виступи за «Кривбас» в Українській хокейній лізі та за збірні України U-18 і U-20.
Раніше «Донбас» покинув форвард Олексій Ворона, який підписав контракт з «Кременчуком».
Джерело: xsport.ua