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    Український хокеїст продовжить кар'єру у США

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    Микита Коваленко. Фото Андрія Басевича - Український хокеїст продовжить кар'єру у США
    Микита Коваленко. Фото Андрія Басевича

    Микита Коваленко у наступному сезоні буде грати в складі команди Lehigh Valley Jr. Rebels

    Екс-форвард «Донбасу» Микита Коваленко продовжить кар'єру у США.

    20-річний нападник підписав контракт з клубом Eastern Hockey League – Lehigh Valley Jr. Rebels, інформує прес-служба «бунтівників».

    Деталі контракту не повідомляються.

    «Нам сподобалися швидкість і майстерність Микити. Очікуємо багато від нього у новому сезоні», - сказав головний тренер Lehigh Valley Стів Ісау.

    Тренувальний табір нової команди Коваленка відкриється 21 серпня.

    У крайньому сезоні Коваленко зіграв у складі «Донбасу» 40 матчів у регулярному чемпіонаті, у яких набрав 32 (12 + 20 очок). У плей-офф на його рахунку вісім поєдинків і 6 (3 + 3) набраних очок.

    Також в активі форварда є виступи за «Кривбас» в Українській хокейній лізі та за збірні України U-18 і U-20.

    Раніше «Донбас» покинув форвард Олексій Ворона, який підписав контракт з «Кременчуком».

    Джерело: xsport.ua

    США чемпіонат України українці хокей
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