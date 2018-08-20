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    Український хокейний клуб став срібним призером міжнародного турніру, що пройшов в Словаччині

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    Український хокейний клуб став срібним призером міжнародного турніру, що пройшов в Словаччині

    Участь в цьому турнірі взяли вісім команд зі Словаччини, Чехії, Білорусії. Україну презентувала команда ОДЮСШ ХК «Легіон»

    16-18 липня в словацькому місті Партизанське відбувся міжнародний хокейний турнір на призи легендарного капітана клубу NHL Boston Bruins Здено Хара.

    Це був перший турнір нашої команди в межах підготовки до сезону 2018-2019 року, інформують «Вікна».

    Участь в цьому турнірі взяли вісім команд зі Словаччини, Чехії, Білорусії. Україну презентувала команда ОДЮСШ ХК «Легіон» з Калуша.

    Перемігши команди Znoimo (Чехія), Аltis Orava (Словаччина) та зігравши внічию з господарями з Iskra Partizanske, наша команда посіла перше місце в своїй групі.

    У фіналі наша команда поступилася ХК «Шахтар» з Солігорська (Білорусь).

    Кращими гравцями в нашій команді були визнані: Артем Чепіль, Микита Коневич, Станіслав Стефанів, Артем Петюх і Олександр Курзенков.

    хокей
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