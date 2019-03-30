Український клуб не зумів пробитися до чвертьфіналу Ліги чемпіонів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Попри поразку, «Мотор» своєю грою заслужив на схвальні відгуки ГК Мотор

Наразі потенціалу «Мотора» вистачило для 1/8 фіналу

Запорізький «Мотор» не зумів вийти до чвертьфіналу найпрестижнішого європейського клубного гандбольного турніру – Ліги чемпіонів.

У матчі-відповіді 1/8 фіналу турніру підопічні Миколи Степанця поступилися у польському місті Кельце клубу «Віве Кельце» - 29:34.

Тиждень тому у Запоріжжі наша команда зіграла з цими суперниками унічию - 33:33. Тоді автором рятівного голу на останніх секундах став правий крайній збірної України Артем Козакевич, який увійшов до Команди туру Ліги чемпіонів.

У чвертьфіналі чемпіони Польщі зустрінуться з французькою командою «Парі Сен-Жермен», яка на груповій стадії виграла квартет В і автоматично вийшла до 1/4-ї.