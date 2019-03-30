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    Український клуб не зумів пробитися до чвертьфіналу Ліги чемпіонів

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    Попри поразку,&nbsp;&laquo;Мотор&raquo; своєю грою заслужив на схвальні відгуки - Український клуб не зумів пробитися до чвертьфіналу Ліги чемпіонів
    Попри поразку, «Мотор» своєю грою заслужив на схвальні відгуки
    ГК Мотор

    Наразі потенціалу «Мотора» вистачило для 1/8 фіналу

    Запорізький «Мотор» не зумів вийти до чвертьфіналу найпрестижнішого європейського клубного гандбольного турніру – Ліги чемпіонів.

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    У матчі-відповіді 1/8 фіналу турніру підопічні Миколи Степанця поступилися у польському місті Кельце клубу «Віве Кельце» - 29:34.

    Тиждень тому у Запоріжжі наша команда зіграла з цими суперниками унічию - 33:33. Тоді автором рятівного голу на останніх секундах став правий крайній збірної України Артем Козакевич, який увійшов до Команди туру Ліги чемпіонів.

    У чвертьфіналі чемпіони Польщі зустрінуться з французькою командою «Парі Сен-Жермен», яка на груповій стадії виграла квартет В і автоматично вийшла до 1/4-ї.

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    гандбол ГК «Мотор» Артем Козакевич
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