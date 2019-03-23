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    Український «Мотор» врятувався на останній секунді від поразки в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

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    &laquo;Мотор&raquo; врятувався кидком з пенальті - Український «Мотор» врятувався на останній секунді від поразки в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
    «Мотор» врятувався кидком з пенальті
    Xsport.ua

    Вдома запорізька команда не програє в чемпіонській лізі уже шість поєдинків поспіль

    Гол Артема Козакевича з пенальті на останній секунді приніс запорізькому «Мотору» нічию в домашньому поєдинку проти польського «Віве Кельце» в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів - 33:33.

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    Нічийний результат повністю відповідає змісту гри. Перша половина зустрічі також була нічийною (16:16), а перевага команд у рахунку за весь матч жодного разу не перевищувала двох м'ячів.

    «Мотор» (Запоріжжя, Україна) - «Віве Кельце» (Польща) - 33:33 (16:16)

    «Мотор»: Кірєєв (18 пр.), Комок (15 пр.); Максим Бабичев (3), Малашинскас (5), Пуховський (5), Денисов (1), Дорощук (3), Артем Козакевич (9), Пачковський (4), Кус (1), Кубатко (2), Донцов, Пешевскі, Сорока, Буйненко, Шинкель

    «Віве Кельце»: Івіч (13), Цупара (20); Алекс Дуйшебаев (8), Аґінаґальде (2), Яхлевскі (2), Янц (1), Кулеш (4), Морито (4), Циндріч (8), Каралек (4), Перес, Юркевич, Маміч

    Штрафний час: 0 - 4
    Семиметрові: 7/7 - 1/1

    Володар путівки в 1/4 фіналу визначиться 30 березня в повторній зустрічі на майданчику «Віве Кельце». Переможець зіграє у чвертьфіналі з «Парі Сен-Жермен».

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