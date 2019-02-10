Український «Мотор» переміг німецького ґранда в Лізі чемпіонів



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Перемога над «Фленсбурґом» суттєво поліпшила становище «Мотора» ГК «Мотор»

Запоріжці тепер реально претендують на вихід у плей-оф

Запорізький «Мотор» здобув яскраву перемогу в гандбольній Лізі чемпіонів. У домашньому матчі 11 туру команда Миколи Степанця виграла у німецького «Фленсбурґа» 28:26.

Перемога вийшла вольовою: «Мотор» поступався в рахунку весь матч, але вистояв у важких моментах, а в кінці дотиснув титулованого суперника. Лідером атак господарів став Борис Пуховський, який закинув 9 м'ячів, ще 6 на рахунку Айденаса Малашинскаса. У драматичній кінцівці матчу пенальті відбив воротар запоріжців Геннадій Комок.

Ліга чемпіонів. 11 тур. Група В

«Мотор» (Україна) - «Фленсбурґ» (Німеччина) - 28:26 (10:12)

«Мотор»: Комок 4/16 = 25%, Кірєєв 6/20 = 30%; Бабичев 3/3, Козакевич 2/2, Малашинскас 6/11, Пухівський 9/14, Денисов 1/4, Кубатко 1/2, Пачковський 2/4, Сорока 1/2, Донцов 2/6, Дорощук, Кус, Буйненко, Шинкель, Пешевскі

«Фленсбурґ»: Буріч 32%, Єпсен; Ґлендорф 5, Ґолла 2, Єппссон 1, Йондаль, Йоганнессен 4, Лауґе 6, Шайнгаузер 3, Ванні 4, Ред, Карлссон, Галд Єнсен, Закаріасен, Сван

У турнірній таблиці «Мотор» зміцнив свої позиції в боротьбі за путівку в плей-оф. Запоріжці наздогнали «Нант» в турнірній таблиці групи В. Обидві команди мають в активі 9 очок і ділять 5-6 місця. Причому, якби турнір закінчився зараз, то запорожці були б вище (на 5-му місці), адже вони мають перевагу над «Нантом» в особистих зустрічах (перемога і нічия).

«Нант» в 11 турі групи В програв «ПСЖ» 31:35, «Заґреб» переміг «Ск'єрн» 32:29, а «Целє» поступився «Пік Сеґеду» 28:29.

6 найкращих команд вийдуть у плей-оф, при цьому «Пік Сеґед» і «ПСЖ», з якими ще треба зіграти «Мотору», вже ґарантували собі вихід у плей-оф. На чотири інші путівки претендують інші шість команд. До кінця групового турніру залишається ще три тури.

Решта матчів «Мотора»

12 тур. 17 лютого. «Пік Сеґед» - «Мотор»

13 тур. 24 лютого. «Мотор» - «Ск'єрн»

14 тур. 3 березня. ПСЖ - «Мотор»

Джерело: Xsport.ua