Український легіонер забив 6-й гол за німецьку команду

Український нападник «Дуйсбурга» Борис Тащи вдруге поспіль відзначається в домашньому матчі у другій Бундеслізі

Екс-гравець «Чорноморця», «Штутгарта» і «Брно» відзначився класним робочим голом у першому таймі матчу 16-го туру другого дивізіону чемпіонату Німеччини. Тащи обігнав суперника і вгатив м'яч у падінні під поперечку на 44-й хвилині. Відтак українець поставив крапку в протистоянні. «Дуйсбург» переміг



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Український нападник «Дуйсбурга» Борис Тащи вдруге поспіль відзначається в домашньому матчі у другій Бундеслізі

Екс-гравець «Чорноморця», «Штутгарта» і «Брно» відзначився класним робочим голом у першому таймі матчу 16-го туру другого дивізіону чемпіонату Німеччини. Тащи обігнав суперника і вгатив м'яч у падінні під поперечку на 44-й хвилині. Відтак українець поставив крапку в протистоянні.

«Дуйсбург» переміг «Гройтер Фюрт» 2:0 і піднявся на 7-е місце. Від 3-го рядка, що дає право грати перехідні матчі за вихід у головну Бундеслігу, команду українця відділяють 7 очок.

Тащи посідає 6-е місце у класифікації бомбардирів другого за класом дивізіону, забивши 6 голів і зробивши 2 асисти. Борис є найзабивнішим гравцем «Дуйсбурга».

Джерело: Футбол 24