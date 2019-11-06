Український легкоатлет Кохан претендує на престижну міжнародну нагороду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Михайло Кохан Фейсбук

Наш спортсмен ввійшов у перелік фіналістів у номінації «Висхідна зірка»

Український легкоатлет Михайло Кохан ввійшов у п'ятірку фіналістів у номінації «Висхідна зірка» серед атлетів світу 2019 року.

Поточного року 18-річний Кохан посів п'яте місце на дорослому чемпіонаті світу – метнув молот на 84,73. Це новий рекорд світу серед юніорів.

Кохан ввійшов у топ-5 номінації «Висхідна зірка» серед європейських атлетів.

Переможця назвуть на церемонії World Athletics Awards 23 листопада в Монако. Серед претендентів також наша Ярослава Магучих у жінок.