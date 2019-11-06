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    Український легкоатлет Кохан претендує на престижну міжнародну нагороду

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    Михайло Кохан - Український легкоатлет Кохан претендує на престижну міжнародну нагороду
    Михайло Кохан
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    Наш спортсмен ввійшов у перелік фіналістів у номінації «Висхідна зірка»

    Український легкоатлет Михайло Кохан ввійшов у п'ятірку фіналістів у номінації «Висхідна зірка» серед атлетів світу 2019 року.

    Поточного року 18-річний Кохан посів п'яте місце на дорослому чемпіонаті світу – метнув молот на 84,73. Це новий рекорд світу серед юніорів.

    Кохан ввійшов у топ-5 номінації «Висхідна зірка» серед європейських атлетів.

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    Переможця назвуть на церемонії World Athletics Awards 23 листопада в Монако. Серед претендентів також наша Ярослава Магучих у жінок.  

    легка атлетика Михайло Кохан Ярослава Магучих
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