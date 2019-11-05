Депутат Саладуха: Перехід на сімейну медицину не сприятиме належному розвитку спорту



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Ольга Валеріївна Саладуха разом з членами Медичної комісії НОК засідали в стінах світлиці створеного в 1924 році на базі НКВС фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» Фото із соцмереж

Чемпіонка світу з легкої атлетики поділилася враженнями від роботи Медичної комісії Національного олімпійського комітету України

Чемпіонка світу в потрійному стрибку 2011 року, легкоатлетка Ольга Саладуха, яка з літа цього року є народною депутаткою від «Слуги народу», глибоко стурбована станом медичного обслуговування українських спортсменів. Про це вона заявила за підсумками роботи Медичної комісії Національного олімпійського комітету України на чолі з головою, екс-реґіоналом Віктор Коржем.

«Переконана, що необхідно зберегти можливість поглибленого медичного обстеження учнів ДЮСШ, членів збірних команд в рамках держпрограм саме спортивними лікарями, - стверджує Ольга Валеріївна. - Ситуація, коли у 2020-му олімпійському році ці функції по суті можуть будуть перекладені на сімейних лікарів не сприятиме належному розвитку спорту.

Зі свого боку хочу запевнити, що спортивна медицина та наука є одними із пріоритетних питань для роботи очолюваного мною парламентського Підкомітету з питань спорту вищих досягнень та спортивної діяльності.

Також поділяю позицію Медичної комісії НОК стосовно нагальної потреби в проведенні міжкомітетських слухань щодо подальшого функціонування сфери медичної медицини. Усі ці заходи за участі представників держави, спортивної спільноти та експертів мають лягти в основу необхідних законодавчих ініціатив».

Зауважимо, що наразі Ольга Саладуха залишається активною спортсменкою. На недавньому чемпіонаті світу з легкої атлетики в катарській Досі вона посіла в потрійному стрибку високе п’яте місце.