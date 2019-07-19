Український молотобоєць тричі побив рекорд чемпіонатів Європи



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Михайло Кохан зробив заявку на титул Федерація легкої атлетики України

Михайло Кохан зробив заявку на чемпіонство

У шведському Буросі почали розігруватися перші нагороди юніорського чемпіонату Європи з легкої атлетики.

І в першій же спробі у секторі для метання молота заявку на чемпіонство зробив українець Михайло Кохан. Він метнув снаряд на 81,94 метра, що є новим рекордом чемпіонатів Європи серед юніорів. Більше того, в двох наступних спробах Михайло метав ще далі - на 83,47 м і 84,73 метра! Попереду у молотобійців ще три заключних спроби.

Зауважимо, що кваліфікацію Кохан подолав з результатом 79,18 м і вийшов до вирішального кола з першим результатом. Кваліфікаційний норматив у цій дисципліні складав 72,00 м. Ще один українець Данило Федоров у другій спробі показав результат 72,29 м і теж наразі бореться за медалі. Зазначимо, що юніори метають молот вагою 6 кг.

Ярославі Магучих для виходу до фіналу зі стрибків у висоту вистачило 1,81 м. Вище спортсменкам стрибати не знадобилося. 12-ку, яка продовжить боротьбу за медалі, з результатом 1,78 м замкнула ще одна українка Олена Жмур.

Артур Бортников та Ілля Кравченко подолали кваліфікацію зі стрибків з жердиною (5,10 м). При цьому для Бортнікова такий результат став повторенням найкращого у кар’єрі.

Дарина Гаркуша за добором вийшла до фіналу з метання диска (49,12 м). Валерії Дейкун для подолання кваліфікації результату 44,90 м не вистачило.

Олександр Романовський з особистим рекордом (18,98 м) подолав кваліфікацію зі штовхання ядра. Вага юніорського ядра – 6 кг.

Андрій Авраменко з результатом 7,12 метрів замкнув 12-ку фіналістів зі стрибків у довжину.

Джерело: Федерація легкої атлетики України