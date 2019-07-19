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    Український молотобоєць тричі побив рекорд чемпіонатів Європи

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    Михайло Кохан зробив заявку на титул - Український молотобоєць тричі побив рекорд чемпіонатів Європи
    Михайло Кохан зробив заявку на титул
    Федерація легкої атлетики України

    Михайло Кохан зробив заявку на чемпіонство

    У шведському Буросі почали розігруватися перші нагороди юніорського чемпіонату Європи з легкої атлетики.

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    І в першій же спробі у секторі для метання молота заявку на чемпіонство зробив українець Михайло Кохан. Він метнув снаряд на 81,94 метра, що є новим рекордом чемпіонатів Європи серед юніорів. Більше того, в двох наступних спробах Михайло метав ще далі - на 83,47 м і  84,73 метра! Попереду у молотобійців ще три заключних спроби.

    Зауважимо, що кваліфікацію Кохан подолав з результатом 79,18 м і вийшов до вирішального кола з першим результатом. Кваліфікаційний норматив у цій дисципліні складав 72,00 м. Ще один українець Данило Федоров у другій спробі показав результат 72,29 м і теж наразі бореться за медалі. Зазначимо, що юніори метають молот вагою 6 кг.

    Ярославі Магучих для виходу до фіналу зі стрибків у висоту вистачило 1,81 м. Вище спортсменкам стрибати не знадобилося. 12-ку, яка продовжить боротьбу за медалі, з результатом 1,78 м замкнула ще одна українка Олена Жмур.

    Артур Бортников та Ілля Кравченко подолали кваліфікацію зі стрибків з жердиною (5,10 м). При цьому для Бортнікова такий результат став повторенням найкращого у кар’єрі.

    Дарина Гаркуша за добором вийшла до фіналу з метання диска (49,12 м). Валерії Дейкун для подолання кваліфікації результату 44,90 м не вистачило.

    Олександр Романовський з особистим рекордом (18,98 м) подолав кваліфікацію зі штовхання ядра. Вага юніорського ядра – 6 кг.

    Андрій Авраменко з результатом 7,12 метрів замкнув 12-ку фіналістів зі стрибків у довжину.

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    Джерело: Федерація легкої атлетики України

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