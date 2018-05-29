Українські метальники молота виграли два турніри у Європі поспіль

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Михайло Кохан

В Естонії Михайло Кохан навіть встановив новий юнацький рекорд України

Тиждень тому в Естонії відбулися міжнародні легкоатлетичні змагання VIIMSI GALA, на яких Михайло Кохан встановив новий юнацький рекорд України з метання 5-кілограмового молота – 86,78 м.

Про це інформує офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

Попереднє досягнення належало Глібу Піскунову. На юнацькому чемпіонаті світу у Калі він показав результат 84,91 м (17 липня 2015 року).

Більше того, результат Кохана став другим найкращим результатом світу в історії. Далі у віковій категорії до 18 років 5-кілограмовий молот метав лише один атлет – угорець Бенсе Халаш (87,16 м, 31 травня 2014 року, Баку).

Гліб Піскунов також виступав в Естонії, але змагався вже серед дорослих атлетів.. Українець був наймолодшим учасником в Естонії, проте вік зовсім не завадив йому перемогти. Результат Піскунова – 71,38 м.

А вже у неділю, 27 травня, Михайло відсвяткував чергову перемогу, знову відправивши молот за позначку 86 метрів.

На відомих змаганнях з метань Hallesche Werfertage у німецькому місті Галле Кохан показав результат 86,09 м.

Водночас, Андрій Проценко виступив на етапі «Діамантової ліги» у Юджині, і з результатом 2,26 м став шостим зі стрибків у висоту.

Юрій Кримаренко посів шосте місце зі стрибків у висоту на змаганнях у польському місті Радом (2,15 м).