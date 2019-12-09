  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Український нападник «Ґента» роз’яснив бельгійцям про війну в Україні

    • Розсилка
    Роман Яремчук - Український нападник «Ґента» роз’яснив бельгійцям про війну в Україні
    Роман Яремчук
    dynamo.kiev.ua

    Роман Яремчук розповідає одноклубникам про російську агресію та захист України

    Нападник збірної України з футболу Роман Яремчук розповів, як роз’яснює одноклубникам у бельгійському «Ґенті» про російську агресію та захист України.

    «Постійно питають, що відбувається в Україні, чому війна. Багато не можуть повірити, що таке можливо. Кажуть: «Це ніби Нідерланди прийшли до нас та відібрали Ґент чи Остенде. Як таке може бути?». Розпитували, чи безпечно тут, коли виїздив на матчі збірної. Вони не розуміють, як може бути війна, коли в Києві чи Маріуполі мирне життя. Але загалом усі розуміють, що до чого – хто до кого поліз і чому», - передає слова Яремчука «Обозреватель».

    Роман Яремчук виборов у складі збірної України путівку на Євро-2020. Його коментар про бажання зустрітися на чемпіонаті Європи з росіянами та перемогти їх викликав справжню істерію в РФ.     

     Читайте також: Названо можливе місце проведення бою Усик – Джошуа
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Євро-2020 Роман Яремчук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ