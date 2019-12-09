Український нападник «Ґента» роз’яснив бельгійцям про війну в Україні



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Роман Яремчук dynamo.kiev.ua

Роман Яремчук розповідає одноклубникам про російську агресію та захист України

Нападник збірної України з футболу Роман Яремчук розповів, як роз’яснює одноклубникам у бельгійському «Ґенті» про російську агресію та захист України.

«Постійно питають, що відбувається в Україні, чому війна. Багато не можуть повірити, що таке можливо. Кажуть: «Це ніби Нідерланди прийшли до нас та відібрали Ґент чи Остенде. Як таке може бути?». Розпитували, чи безпечно тут, коли виїздив на матчі збірної. Вони не розуміють, як може бути війна, коли в Києві чи Маріуполі мирне життя. Але загалом усі розуміють, що до чого – хто до кого поліз і чому», - передає слова Яремчука «Обозреватель».

Роман Яремчук виборов у складі збірної України путівку на Євро-2020. Його коментар про бажання зустрітися на чемпіонаті Європи з росіянами та перемогти їх викликав справжню істерію в РФ.