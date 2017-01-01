Український нападник відмовився продовжити кар'єру в Угорщині

Причиною стала низька зарплата

Екс-форвард «Карпат» Олександр Гладкий відмовився від переходу в угорський «Відеотон» через низьку зарплату. Про це повідомляє «Спортивка». Гладкий хоче отримувати один мільйон (в якій валюті - не уточнюється) в рік, а йому пропонували у півтора рази менше. У складі «Карпат» форвард зіграв 81



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Олександр Гладкий

Причиною стала низька зарплата

Екс-форвард «Карпат» Олександр Гладкий відмовився від переходу в угорський «Відеотон» через низьку зарплату.

Про це повідомляє «Спортивка».

Гладкий хоче отримувати один мільйон (в якій валюті - не уточнюється) в рік, а йому пропонували у півтора рази менше.

У складі «Карпат» форвард зіграв 81 матчів в прем'єр-лізі і вісім в Кубку України.

За цей час він забив 24 голи і зробив сім гольових передач.