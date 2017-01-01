Український нападник відмовився продовжити кар'єру в Угорщині
- Сьогодні, 19:50
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Олександр Гладкий
Причиною стала низька зарплата
Екс-форвард «Карпат» Олександр Гладкий відмовився від переходу в угорський «Відеотон» через низьку зарплату.
Про це повідомляє «Спортивка».
Гладкий хоче отримувати один мільйон (в якій валюті - не уточнюється) в рік, а йому пропонували у півтора рази менше.
У складі «Карпат» форвард зіграв 81 матчів в прем'єр-лізі і вісім в Кубку України.
За цей час він забив 24 голи і зробив сім гольових передач.
Екс-карпатівець Гладкий не хоче переходити в угорський Відеотон, бо прагне зарплати в 1 млн за рік, а йому пропонували приблизно в 1,5 менше— Спортивка (@Sportyvka) 26 декабря 2017 г.