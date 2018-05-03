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    Український нападник виграв Кубок Ліхтенштейну з футболу (фото)

    34-річний українець провів на полі 85 хвилин
    Форвард «Вадуца» Марко Девич виграв Кубок Ліхтенштейну з футболу. У фінальному матчі «Вадуц» розгромив «Бальцерс» - 3:0. 34-річний українець провів на полі 85 хвилин, але результативними діями не відзначився. Всього в поточному сезоні Девич зіграв 25 матчів у другому дивізіоні Швейцарії і забив 10
    • Сьогодні, 10:31
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    Марко Девич
    Марко Девич

    34-річний українець провів на полі 85 хвилин

    Форвард «Вадуца» Марко Девич виграв Кубок Ліхтенштейну з футболу.

    У фінальному матчі «Вадуц» розгромив «Бальцерс» - 3:0.

    34-річний українець провів на полі 85 хвилин, але результативними діями не відзначився.

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    Всього в поточному сезоні Девич зіграв 25 матчів у другому дивізіоні Швейцарії і забив 10 голів.

    За 5 турів до кінця чемпіонату «Вадуц» йде на 4-му місці, відстаючи від лідера на 24 очка.

    Джерело: ua.tribuna.com

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