Український нападник виграв Кубок Ліхтенштейну з футболу (фото)
- Сьогодні, 10:31
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Марко Девич
34-річний українець провів на полі 85 хвилин
Форвард «Вадуца» Марко Девич виграв Кубок Ліхтенштейну з футболу.
У фінальному матчі «Вадуц» розгромив «Бальцерс» - 3:0.
34-річний українець провів на полі 85 хвилин, але результативними діями не відзначився.
Всього в поточному сезоні Девич зіграв 25 матчів у другому дивізіоні Швейцарії і забив 10 голів.
За 5 турів до кінця чемпіонату «Вадуц» йде на 4-му місці, відстаючи від лідера на 24 очка.
Джерело: ua.tribuna.com