Український нападник виграв Кубок Ліхтенштейну з футболу (фото)

34-річний українець провів на полі 85 хвилин

Форвард «Вадуца» Марко Девич виграв Кубок Ліхтенштейну з футболу. У фінальному матчі «Вадуц» розгромив «Бальцерс» - 3:0. 34-річний українець провів на полі 85 хвилин, але результативними діями не відзначився. Всього в поточному сезоні Девич зіграв 25 матчів у другому дивізіоні Швейцарії і забив 10