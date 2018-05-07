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    Український шахіст Федорчук став другим на турнірі у Франції

    Сергій поступився лише одному з господарів змагань
    Вінницький гросмейстер Сергій Федорчук здобув друге місце на міжнародному турнірі у французькому Метці. Про це повідомляється у спільноті «Українські шахи» у Facebook. Українець набрав 6,5 очка та поділив 2-7 місця, але мав найкращий додатковий показник. Ще один представник України – киянин Валерій Гриньов – посів 16-те
    • Сьогодні, 16:39
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    Сергій Федорчук
    Сергій Федорчук

    Сергій поступився лише одному з господарів змагань

    Вінницький гросмейстер Сергій Федорчук здобув друге місце на міжнародному турнірі у французькому Метці.

    Про це повідомляється у спільноті «Українські шахи» у Facebook.

    Українець набрав 6,5 очка та поділив 2-7 місця, але мав найкращий додатковий показник.

    Ще один представник України – киянин Валерій Гриньов – посів 16-те місце (5,5 очка).

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    Раніше Федорчук уже піднімався на п'єдестал турніру у Франції – у листопаді минулого року.

    шахи Франція
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