Український шахіст Федорчук став другим на турнірі у Франції

Сергій поступився лише одному з господарів змагань

Вінницький гросмейстер Сергій Федорчук здобув друге місце на міжнародному турнірі у французькому Метці. Про це повідомляється у спільноті «Українські шахи» у Facebook. Українець набрав 6,5 очка та поділив 2-7 місця, але мав найкращий додатковий показник. Ще один представник України – киянин Валерій Гриньов – посів 16-те