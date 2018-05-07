Український шахіст Федорчук став другим на турнірі у Франції
- Сьогодні, 16:39
-
Розсилка
Сергій Федорчук
Сергій поступився лише одному з господарів змагань
Вінницький гросмейстер Сергій Федорчук здобув друге місце на міжнародному турнірі у французькому Метці.
Про це повідомляється у спільноті «Українські шахи» у Facebook.
Українець набрав 6,5 очка та поділив 2-7 місця, але мав найкращий додатковий показник.
Ще один представник України – киянин Валерій Гриньов – посів 16-те місце (5,5 очка).
Раніше Федорчук уже піднімався на п'єдестал турніру у Франції – у листопаді минулого року.