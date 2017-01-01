Український тренер очолив клуб з Казахстану
- Вчора, 14:40
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Володимир Мазяр. Фото: dynamo.kiev.ua
Володимир Мазяр знайшов нове місце роботи
Український тренер Володимир Мазяр призначений головним тренером клубу «Акжайик».
Про це повідомляє прес-служба казахстанського клубу.
Про деталі угоди не повідомляється.
Останнім місцем роботи спеціаліста був український клуб «Полісся», який він залишив минулого тижня.
Зазначимо, що Мазяр прийшов в «Полісся» тільки в листопаді і не провів з командою жодного матчу.
У цьому сезоні він також очолював «Рух» з серпня по листопад і пішов з клубу після завершення терміну контракту.