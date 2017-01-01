Український тренер очолив клуб з Казахстану

Володимир Мазяр знайшов нове місце роботи

Український тренер Володимир Мазяр призначений головним тренером клубу «Акжайик». Про це повідомляє прес-служба казахстанського клубу. Про деталі угоди не повідомляється. Останнім місцем роботи спеціаліста був український клуб «Полісся», який він залишив минулого тижня. Зазначимо, що Мазяр прийшов в



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Володимир Мазяр. Фото: dynamo.kiev.ua

Володимир Мазяр знайшов нове місце роботи

Український тренер Володимир Мазяр призначений головним тренером клубу «Акжайик».

Про це повідомляє прес-служба казахстанського клубу.

Про деталі угоди не повідомляється.

Останнім місцем роботи спеціаліста був український клуб «Полісся», який він залишив минулого тижня.

Зазначимо, що Мазяр прийшов в «Полісся» тільки в листопаді і не провів з командою жодного матчу.

У цьому сезоні він також очолював «Рух» з серпня по листопад і пішов з клубу після завершення терміну контракту.