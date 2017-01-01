Ковалець тимчасово залишив посаду головного тренера «Татрана»

У восьми матчах під керівництвом українського тренера словацький клуб здобув одну перемогу та двічі зіграв унічию

Український спеціаліст Сергій Ковалець тимчасово покинув словацький «Татран». За його словами, майбутнє тренерського штабу вирішиться незабаром керівництвом клубу. «Є сподівання, що залишимось. Вісім матчів, які ми відпрацювали в Татрані, провели на хорошому рівні, залишили після себе добру пресу. Наразі ми взяли паузу з



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Сергій Ковалець. Фото: dynamo.kiev.ua

У восьми матчах під керівництвом українського тренера словацький клуб здобув одну перемогу та двічі зіграв унічию

Український спеціаліст Сергій Ковалець тимчасово покинув словацький «Татран».

За його словами, майбутнє тренерського штабу вирішиться незабаром керівництвом клубу.

«Є сподівання, що залишимось. Вісім матчів, які ми відпрацювали в Татрані, провели на хорошому рівні, залишили після себе добру пресу. Наразі ми взяли паузу з президентом клубу. Ми проаналізували нашу роботу, а він повинен прийняти рішення», – розповів тренер у коментарі телеканалу «Футбол 1».

Ковалець очолив «Татран» у жовтні, але підняти команду із зони вильоту не зміг.

У восьми матчах під керівництвом українського тренера словацький клуб здобув одну перемогу та двічі зіграв унічию.

Зараз у чемпіонаті Словаччини розпочалася зимова перерва.

Прихід до «Татрана» став другим у кар'єрі для Сергія Ковальця.

Він вже очолював команду в 2012 році.

Джерело: Футбол 24