Український тренер зазнав третьої поразки поспіль у чемпіонаті Росії
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Розсилка
Олександр Горшков зі своїм «Зенітом-2» наразі перебуває серед аутсайдерів
Головний тренер «Зеніту-2» Олександр Горшков прокоментував гостьову гру 3-го туру у другому за силою дивізіоні чемпіонату Росії проти «Луча» (0:1).
Це український фахівець зробив в інтерв'ю клубній прес-службі.
Зауважимо, що петербуржці зазнали третьої поразки трьох стартових зустрічах турніру.
«Для нас ця гра вийшла важкою. На жаль, поступилися, але бажанням і самовіддачею своїх гравців ми задоволені. Все, що могли у цій непростій ситуації, ми зробили. Перемогти або звести матч до нічиєї не вдалося, на жаль», - сказав Горшков.
«У нас є певне хвилювання. Відбиток на гру накладає відсутність результату. Непросто було у меншості після вилучення, але, тим не менш, за це їх треба похвалити, за самовіддачу, яку вони показували», - додав він.
48-річний Горшков народився на Луганщині. Пограв за «Шахтар» зі Стаханова, СКА (Київ), вінницьку «Ниву», одеський «Чорноморець», після чого перебрався у Росію.
Олександр провів чотири матчі за національну збірну України (відзначився двічі). Крім того, двічі виходив на поле у футболці збірної Росії.
У Вікіпедії зазначається, що Горшков має і українське, і російське громадянство.