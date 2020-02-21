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    Український воїн, що втратив ноги на Донбасі, став зіркою бобслею

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    <em>Микола Левкун знайшов себе у спорті завдяки допомозі латвійця&nbsp;Крістапса Котанса</em> - Український воїн, що втратив ноги на Донбасі, став зіркою бобслею
    Микола Левкун знайшов себе у спорті завдяки допомозі латвійця Крістапса Котанса
    vikna.if.ua

    Дивовижна історія про силу духу та людську доброту

    Тренер і батько скелетоніст Владислава Гераскевича – Михайло – в інтерв’ю СПОРТ.юа розповів історію мужнього українського ветерана російсько-української війни Миколи Левкуна, який втратив на Донбасі обидві ноги, але знайшов у собі сили на новий подвиг  - він зацікавився бобслеєм, став займатися цим складним видом спорту. Допоміг йому в цьому латвієць Крістапс Котанс.

    У дебютний сезон Микола сенсаційно зміг потрапити до топ-10 світового рейтингу й фінішувати 5-м на етапі Кубку світу в Лейк-Плесіді.

    «Це не ми його знайшли, а він нас, – розповів тренер журналістці Катерині Макаревській. – Микола воював, захищав нашу країну від російських агресорів на сході. Він втратив обидві ноги нижче колін і проходив реабілітацію у військовому госпіталі в Юрмалі. Є в Латвії така людина на ймення Крістапс Котанс. Він відповідальний за розвиток парабобслею в IBSF і у вільний від сезону час займається волонтерством у цьому госпіталі. Там він познайомився з Миколою, який йому дуже сподобався як людина, сподобалося його ставлення до майбутнього життя після травми. Плюс у нього вже була спортивна підготовка: він тягав залізяччя, займався кросфітом. І Крістапс знайшов спонсора на весь перший сезон Миколи».

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    Український воїн, що втратив ноги на Донбасі, став зіркою бобслею
    Український воїн, що втратив ноги на Донбасі, став зіркою бобслею
    Український воїн, що втратив ноги на Донбасі, став зіркою бобслею
    Український воїн, що втратив ноги на Донбасі, став зіркою бобслею
    Український воїн, що втратив ноги на Донбасі, став зіркою бобслею
    Український воїн, що втратив ноги на Донбасі, став зіркою бобслею

    Успіхи українського ветерана стали сенсацією й він здобув міжнародне визнання

    «У перший рік ми не сподівалася взагалі на високі результати. Думали: якщо зможе закінчити сезон і не покине спорт після чергового падіння, значить, молодець. Він змагається зі спортсменами, які вже 7-8 років у парабобі. Але він виявився настільки наполегливим і настільки серйозно поставився до цього спорту, що після фінального етапу в Парк-Сіті став 10-м у світі, і Міжнародна федерація нагородила його медаллю «Відкриття року», - з гордістю повідомив тренер.

    «Я зараз шукаю кошти й можливості, щоб перед наступним сезоном Микола провів повноцінну підготовку з нашою бобслеїсткою Лідією Гунько. Тому що для жіночого монобобу та чоловічого парабобу використовуються одні й ті самі боби й треки. Зараз у нього немає особистого тренера – лише наставник з Міжнародної федерації. Його приклад дуже надихає, тому хочеться надати йому максимальну допомогу, яку тільки можна», - розповів Михайло Гераскевич.

    Донбас спорт війна Латвія Паралімпійські Ігри Михайло Гераскевич
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