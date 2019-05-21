Український волейболіст перейшов в один із найсильніших клубів італійської Серії А



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Виступаючи у складі «Монци», Олег Плотницький приніс «Перуджі» чимало проблем Volleynews

Олег Плотницький змінив «Монцу» на «Перуджу»

21-річний український догравальник Олег Плотницький поповнив лави клубу італійської Серії А «Sir Safety Conad Perugia», або просто «Перуджі», якщо відкинути всі спонсорські надбудови до назви.

Раніше Олег погодився сплатити контрактну неустойку своєму вже колишньому клубу, італійській «Монці».

Видання Volleynews розповідає, що над побудовою нової команди в Перуджі почали працювати через лічені дні після того, як клуб не зміг відстояти чемпіонський титул, програвши «Скудетто» у фінальній серії з «Лубе». Плотницький стане першим серйозним придбанням клубу з Умбрії. «Перуджу» Плотницький обрав, відхиливши варіант з переходом до лав чемпіонів Росії, «Кузбасу» з Кемерово.

Олег Плотницький народився 5 червня 1997 року у Вінниці. В Україні виступав за харківський «Локомотив», у складі якого двічі вигравав національний чемпіонат. У 2016 році Олега визнали MVP молодіжного чемпіонату Європи (до 19 років), на якому збірна України здобула срібні нагороди.

За «Монцу» Олег виступав два сезони, з літа 2017 року. У чемпіонаті Італії-2018/2019 команда програла у чвертьфінальній серії плей-оф саме «Перуджі». Причому на три матчі протистояння розтягнулося саме завдяки видатній грі Олега Плотницького. Також дійшла до фіналу європейського Кубка виклику.

На даний момент Плотницький перебуває в лавах національної збірної України, на зборі в містечку Південному на Одещині.