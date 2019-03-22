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    Український волейболіст допоміг «Монці» виграти у росіян перший фінальний матч Кубку Виклику

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    Український волейболіст допоміг «Монці» виграти у росіян перший фінальний матч Кубку Виклику

    Більше того, Олег Плотницький став найкращим гравцем поєдинку проти «Бєлогор'я»

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    В італійському місті Монца відбувся перший фінальний матч чоловічого Кубку Виклику сезону 2018-2019. Місцева однойменна команда, за яку виступає український волейболіст Олег Плотницький, приймала російське «Бєлогор'є» з Бєлгорода.

    Українець був найкращим на майданчику в складі господарів, набравши 27 очок.

    Гра тривала майже три години та проходила за рівної боротьби. У першій партії з рахунком 29:27 виграли господарі майданчика. У другій партії перемогли гості 25:22, а у третій знову були сильнішими італійці - 25:23. Четвертий сет завершився на користь «Бєлогор’я» з рахунком 34:32.

    Утім, на тай-брейку «Монца» все-таки зуміла дотиснути суперника та перемогла 15:12.

    Кубок Виклику сезону 2018/2019. Чоловіки. Фінал. Перший матч

    «Монца» (Італія)     - «Бєлогор’є» (Росія) 3:2 (29:27, 22:25, 25:23, 32:34, 15:12)

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