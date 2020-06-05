Український волейболіст Татаренко підписав контракт з французьким клубом



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Богдан Татаренко гратиме вже в третьому європейському чемпіонаті Фото - ВК «Свідник»

Попередній сезон гравець провів у Словаччині

Догравальник Богдан Татаренко поповнив склад французького клубу «Mende Volley Lozère».

Клуб виступає у французькій лізі В і сезон-2019/2020 завершив на п’ятому місці.

Минулий сезон волейболіст провів у словацькій команді «Свідник», де виступав разом з українським догравальником Дмитром Федоренком.





Богдан Татаренко і Дмитро Федоренко

Більшу частину своєї спортивної кар’єри Татаренко провів у чернігівському «Буревіснику» (2012-2017), потім виступав у хмельницькому «Новаторі» (2017/2018), а далі поїхав до грецького «Олімпіас Френару» (2018/2019).