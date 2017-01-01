Український захисник хоче розірвати контракт з «Локомотивом»
- Сьогодні, 18:17
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Тарас Михалик. Фото: ФК Локомотив
Тарас Михалик більше не хоче виступати в чемпіонаті Росії
34-річний захисник «Локомотива» Тарас Михалик хоче покинути клуб.
Михалик планує розірвати контракт з «Локомотивом».
Термін дії контракт українця закінчується влітку 2018 року.
Також повідомляється, що захисник бажає змінити обстановку і хоче переїхати в США або Канаду.
Михалик перейшов з «Динамо» в «Локомотив» в липні 2013 року.
За московський клуб українець зіграв 102 матчі у всіх турнірах.
Джерело: sportarena.com