Український захисник хоче розірвати контракт з «Локомотивом»

Тарас Михалик більше не хоче виступати в чемпіонаті Росії

34-річний захисник «Локомотива» Тарас Михалик хоче покинути клуб. Михалик планує розірвати контракт з «Локомотивом». Термін дії контракт українця закінчується влітку 2018 року. Також повідомляється, що захисник бажає змінити обстановку і хоче переїхати в США або Канаду. Михалик перейшов з «Динамо» в