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    Український захисник хоче розірвати контракт з «Локомотивом»

    Тарас Михалик більше не хоче виступати в чемпіонаті Росії
    34-річний захисник «Локомотива» Тарас Михалик хоче покинути клуб. Михалик планує розірвати контракт з «Локомотивом». Термін дії контракт українця закінчується влітку 2018 року. Також повідомляється, що захисник бажає змінити обстановку і хоче переїхати в США або Канаду. Михалик перейшов з «Динамо» в
    • Сьогодні, 18:17
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    Тарас Михалик. Фото: ФК Локомотив
    Тарас Михалик. Фото: ФК Локомотив

    Тарас Михалик більше не хоче виступати в чемпіонаті Росії

    34-річний захисник «Локомотива» Тарас Михалик хоче покинути клуб.

    Михалик планує розірвати контракт з «Локомотивом».

    Термін дії контракт українця закінчується влітку 2018 року.

    Також повідомляється, що захисник бажає змінити обстановку і хоче переїхати в США або Канаду.

    Михалик перейшов з «Динамо» в «Локомотив» в липні 2013 року.

    За московський клуб українець зіграв 102 матчі у всіх турнірах.

    Джерело: sportarena.com

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