Український захисник перейшов в клуб чемпіонату Сербії
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Сергій Кулінич
Останні півроку 23-річний українець виступав за «Олімпік»
Екс-захисник «Олімпіка» Сергій Кулінич став гравцем «Спартака» з Суботіци.
Про деталі контракту не повідомляється.
Останні півроку 23-річний українець виступав за «Олімпік», зігравши в 10 матчах.
У минулому сезоні «Спартак» посів третє місце в чемпіонаті Сербії, обійшовши «Раднічкі» лише за додатковими показниками.
Команда отримала право на участь у другому раунді кваліфікації Ліги Європи, де вже пройшла празьку «Спарту» (2:0, 1:2).
У третьому раунді кваліфікації «Спартак» Суботіца зустрінеться з «Брондбю».
Джерело: Footboom