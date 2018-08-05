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    Український захисник перейшов в клуб чемпіонату Сербії

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    Сергій Кулінич - Український захисник перейшов в клуб чемпіонату Сербії
    Сергій Кулінич

    Останні півроку 23-річний українець виступав за «Олімпік»

    Екс-захисник «Олімпіка» Сергій Кулінич став гравцем «Спартака» з Суботіци.

    Про деталі контракту не повідомляється.

    Останні півроку 23-річний українець виступав за «Олімпік», зігравши в 10 матчах.

    У минулому сезоні «Спартак» посів третє місце в чемпіонаті Сербії, обійшовши «Раднічкі» лише за додатковими показниками.

    Команда отримала право на участь у другому раунді кваліфікації Ліги Європи, де вже пройшла празьку «Спарту» (2:0, 1:2).

    У третьому раунді кваліфікації «Спартак» Суботіца зустрінеться з «Брондбю».

    Джерело: Footboom

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