Ігор Коротецький гратиме за «Кяпаз»

Захисник Ігор Коротецький став гравцем клубу «Кяпаз» (Гянджа). Про це повідомляє офіційний сайт азербайджанського клубу. Контракт розрахований до кінця сезону-2017/18. Цієї зими клуб також поповнив український голкіпер Сергій Литовченко, передає «Футбол 24». Коротецький перейшов у якості вільного агента. Першу частину



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Ігор Коротецький. Фото ФК «Авангард»

Ігор Коротецький гратиме за «Кяпаз»

Захисник Ігор Коротецький став гравцем клубу «Кяпаз» (Гянджа).

Про це повідомляє офіційний сайт азербайджанського клубу.

Контракт розрахований до кінця сезону-2017/18.

Цієї зими клуб також поповнив український голкіпер Сергій Литовченко, передає «Футбол 24».

Коротецький перейшов у якості вільного агента.

Першу частину сезону 30-річний футболіст провів у складі краматорського «Авангарда», за який зіграв у дев’яти поєдинках у Першій лізі, де забив один гол, і у двох матчах Кубка України.

«Кяпаз» після 14-ти турів займає останню, восьму сходинку у турнірній таблиці чемпіонату Азербайджану, маючи в своєму активі лише сім очок.