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    Український захисник підписав контракт з азербайджанським клубом

    Ігор Коротецький гратиме за «Кяпаз»
    Захисник Ігор Коротецький став гравцем клубу «Кяпаз» (Гянджа). Про це повідомляє офіційний сайт азербайджанського клубу. Контракт розрахований до кінця сезону-2017/18. Цієї зими клуб також поповнив український голкіпер Сергій Литовченко, передає «Футбол 24». Коротецький перейшов у якості вільного агента. Першу частину
    • Сьогодні, 18:53
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    Ігор Коротецький. Фото ФК &laquo;Авангард&raquo;
    Ігор Коротецький. Фото ФК «Авангард»

    Ігор Коротецький гратиме за «Кяпаз»

    Захисник Ігор Коротецький став гравцем клубу «Кяпаз» (Гянджа).

    Про це повідомляє офіційний сайт азербайджанського клубу.

    Контракт розрахований до кінця сезону-2017/18.

    Цієї зими клуб також поповнив український голкіпер Сергій Литовченко, передає «Футбол 24».

    Коротецький перейшов у якості вільного агента.

    Першу частину сезону 30-річний футболіст провів у складі краматорського «Авангарда», за який зіграв у дев’яти поєдинках у Першій лізі, де забив один гол, і у двох матчах Кубка України.

    «Кяпаз» після 14-ти турів займає останню, восьму сходинку у турнірній таблиці чемпіонату Азербайджану, маючи в своєму активі лише сім очок.

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