Український захисник підписав контракт з азербайджанським клубом
- Сьогодні, 18:53
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Ігор Коротецький. Фото ФК «Авангард»
Ігор Коротецький гратиме за «Кяпаз»Захисник Ігор Коротецький став гравцем клубу «Кяпаз» (Гянджа).
Про це повідомляє офіційний сайт азербайджанського клубу.
Контракт розрахований до кінця сезону-2017/18.
Цієї зими клуб також поповнив український голкіпер Сергій Литовченко, передає «Футбол 24».
Коротецький перейшов у якості вільного агента.
Першу частину сезону 30-річний футболіст провів у складі краматорського «Авангарда», за який зіграв у дев’яти поєдинках у Першій лізі, де забив один гол, і у двох матчах Кубка України.
«Кяпаз» після 14-ти турів займає останню, восьму сходинку у турнірній таблиці чемпіонату Азербайджану, маючи в своєму активі лише сім очок.