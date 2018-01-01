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    Українського тенісиста відсторонили від виступів за вживання забороненої речовини

    Юрій Джавакян погодився на тимчасове відсторонення до винесення рішення по його справі
    У вівторок, 9 січня, на офіційному сайті Міжнародної тенісної федерації з'явилася новина про те, що 24-річний українець Юрій Джавакян тимчасово відсторонений від виступів на турнірах за порушення антидопінгових правил. 9 жовтня 2016 року уродженець Чернівців, який займає у рейтингу АТР 825-те місце, під час участі у кваліфікації турніру ITF з
    • Сьогодні, 18:03
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    Юрій Джавакян
    Юрій Джавакян

    Юрій Джавакян погодився на тимчасове відсторонення до винесення рішення по його справі

    У вівторок, 9 січня, на офіційному сайті Міжнародної тенісної федерації з'явилася новина про те, що 24-річний українець Юрій Джавакян тимчасово відсторонений від виступів на турнірах за порушення антидопінгових правил.

    9 жовтня 2016 року уродженець Чернівців, який займає у рейтингу АТР 825-те місце, під час участі у кваліфікації турніру ITF з призовим фондом $ 15,000 у Нонтхабурі (Таїланд), здав на аналіз зразок сечі, який був направлений у лабораторію WADA у Монреалі (Канада) для перевірки.

    В отриманій пробі був виявлений метілгексанамін – речовина, що відноситься до стимуляторів, і заборонена антидопінговою програмою.

    8 грудня 2017 року Джавакяну було пред'явлено звинувачення у порушенні антидопінгових правил, з чим він погодився і прийняв тимчасове відсторонення від виступів з 6 січня 2018 року.

    Якщо тенісист повністю виконає умови даного відсторонення, то цей період буде зарахований у терміні майбутньої дискваліфікації.

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    Офіційний текст прес-релізу Міжнародної тенісної федерації

    Джерело: btu.org.ua

    допінг теніс WADA
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