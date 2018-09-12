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    Українського тренера визнали найкращим у чемпіонаті Латвії з футболу

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    Віктор Скрипник. Фото ФК &laquo;Рига&raquo; - Українського тренера визнали найкращим у чемпіонаті Латвії з футболу
    Віктор Скрипник. Фото ФК «Рига»

    Віктор Скрипник став найкращим наставником липня

    48-річний український фахівець Віктор Скрипник 5 липня очолив ФК «Рига», і відтоді його команда не втратила жодного очка у чемпіонаті.

    За підсумками серпня українець був визнаний найкращим тренером місяця у Латвії.

    У серпні «Рига» провела п’ять матчів, перемігши із загальною різницею м'ячів 10:1.

    Таким чином, команда Скрипника скористалася невдачами конкурентів і тепер очолює турнірну таблицю чемпіонату, інформує ua-football.com.

    Нагадаємо, Скрипник підписав довгостроковий контракт з клубом.

    Останнім місцем роботи 48-річного українця був «Вердер». Він покинув посаду головного тренера німецького у вересні 2016 року та перейшов в аналітичний відділ.

    На той момент «Рига» займала друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Латвії.

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