Українського тренера визнали найкращим у чемпіонаті Латвії з футболу



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Віктор Скрипник. Фото ФК «Рига»

Віктор Скрипник став найкращим наставником липня

48-річний український фахівець Віктор Скрипник 5 липня очолив ФК «Рига», і відтоді його команда не втратила жодного очка у чемпіонаті.

За підсумками серпня українець був визнаний найкращим тренером місяця у Латвії.

У серпні «Рига» провела п’ять матчів, перемігши із загальною різницею м'ячів 10:1.

Таким чином, команда Скрипника скористалася невдачами конкурентів і тепер очолює турнірну таблицю чемпіонату, інформує ua-football.com.

Нагадаємо, Скрипник підписав довгостроковий контракт з клубом.

Останнім місцем роботи 48-річного українця був «Вердер». Він покинув посаду головного тренера німецького у вересні 2016 року та перейшов в аналітичний відділ.

На той момент «Рига» займала друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Латвії.