Українського тренера визнали найкращим у чемпіонаті Латвії з футболу
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Віктор Скрипник став найкращим наставником липня
48-річний український фахівець Віктор Скрипник 5 липня очолив ФК «Рига», і відтоді його команда не втратила жодного очка у чемпіонаті.
За підсумками серпня українець був визнаний найкращим тренером місяця у Латвії.
У серпні «Рига» провела п’ять матчів, перемігши із загальною різницею м'ячів 10:1.
Таким чином, команда Скрипника скористалася невдачами конкурентів і тепер очолює турнірну таблицю чемпіонату, інформує ua-football.com.
SynotTip Virslīgas labākie augustā: treneris Viktors Skripņiks un spēlētājs Roberts Ozols https://t.co/r010uNGeTt #Virsliga2018 #Futbols @RigaFC_Official @Riga_BarberShop @kajbumba pic.twitter.com/kc32DQjjM0— SynotTip Virslīga (@FutbolaVirsliga) 11 вересня 2018 р.
Нагадаємо, Скрипник підписав довгостроковий контракт з клубом.
Останнім місцем роботи 48-річного українця був «Вердер». Він покинув посаду головного тренера німецького у вересні 2016 року та перейшов в аналітичний відділ.
На той момент «Рига» займала друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Латвії.