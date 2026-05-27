Український легкоатлет встановив рекорд студентського спорту США

Владислав Малихін тріумфально завершив важливу частину своєї кар'єри

Український стрибун із жердиною Владислав Малихін вписав своє ім'я в історію американського студентського спорту, продемонструвавши феноменальний результат на чемпіонаті NCAA Division II. Про це повідомляє «Главком».

Потужний виступ у США

Уродженець Шостки завоював свій восьмий національний титул загалом, враховуючи змагання в приміщенні, та четвертий поспіль золотий дубль на чемпіонатах просто неба. Завдяки цьому досягненню Малихін став першим атлетом в історії NCAA як у Дивізіоні I, так і в Дивізіоні II, якому вдалося виграти національний чемпіонат в одній і тій самій дисципліні вісім разів поспіль.

Проте переможний виступ Малихіна на останньому для нього студентському турнірі виявився справжнім випробуванням. Спортсмен пропускав перші висоти, після чого з першої спроби легко підкорив планку на позначці 5,26 м.

Висоту 5,36 м українець вирішив перенести, але на 5,46 м схибив під час стартового стрибка. Опинившись у непростій ситуації, українець пішов на виправданий ризик і стратегічно переніс єдину спробу, що залишалася, на висоту 5,56 м. У вирішальному стрибку за принципом «пан або пропав» Малихін продемонстрував залізні нерви і тріумфально подолав планку, гарантувавши собі чергове золото.

Повернення до України

Після тріумфу Владислав Малихін оголосив про завершення навчання та виступів за Університет Гардінг. Спортивну кар'єру та подальше життя легкоатлет планує пов'язати з батьківщиною.

«Останні змагання за Університет Гардінг закінчилися, і я не сумую, бо отримав усе, про що і мріяти не міг. Але відчуваю щось більше ніж сум, наче якусь частину мене я назавжди залишив у цьому дні. Це були найкращі чотири роки, які надихали мене змінювати моє ставлення до життя завдяки підтримці дивовижних людей... Нова сторінка мого життя розпочинається в Україні, тож слідкуйте за новинами», – емоційно поділився спортсмен у своїх соцмережах.

