Фіналіст Кубка Італії офіційно залишився без головного тренера

Антон Федорців
Мауріціо Саррі шукатиме нову роботу
фото: Reuters
Досвідчений фахівець пішов із колективу після завершення сезону

Римський «Лаціо» відправив у відставку керманича команди Мауріціо Саррі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Алленаторе вдруге очолив «орлів» минулого літа. Під його керівництвом римляни дійшли до фіналу Кубка Італії, де поступилися міланському «Інтеру» (0:2). Натомість у Серії A «Лаціо» фінішував дев'ятим.

Раніше Саррі працював із «орлами» в 2021-2024 роках. Римляни стали віцечемпіонами Італії у кампанії 2022/23. А в наступному сезоні гранд вийшов у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

67-річний Саррі матиме нагоду піти на підвищення. У його послугах зацікавлені «Наполі» й «Аталанта» з Бергамо. Обидва клуби шукатимуть нового алленаторе в міжсезоння.

До слова, функціонер «Мілана» Златан Ібрагімовіч лобіює призначення Хаві Ернандеса. Напередодні «россонері» звільнили Аллегрі. Вакантними також стали посади виконавчого, спортивного та технічного директорів.

Нагадаємо, керманич «Інтера» Крістіан Ківу повторив два досягнення Жозе Моурінью. Румун став п'ятим тренером на чолі «нерадзуррі» зі Скудетто в дебютному сезоні. Також він став першим іноземцем із 2010 року з титулом Серії A.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Серія А ФК Лаціо Мауріціо Саррі

