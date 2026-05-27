Стало відоме ім'я переможця Ліги конференцій УЄФА

Долю трофею вирішила одна результативна дія на початку другого тайму

У середу, 27 травня 2026 року, у німецькому Лепцигу пройшов фінальний поєдинок третього за силою єврокубка – Ліги конференцій, де у боротьбі за трофей зійшлися англійський «Кристал Пелес» та іспанський «Райо Вальєкано». Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

Як повідомлялося в анонсі до матчу, у завершальному турі чемпіонату Англії «Кристал Пелес» поступився «Арсеналу» з рахунком 1:2, а єдиний гол забив Матета. Натомість «Райо Вальєкано» завершив сезон Ла Ліги перемогою над «Алавесом» (2:1), під час якої відзначилися Кастельйо та Нтека.

Якщо казати про шлях до фіналу, то у півфіналі турніру «Пелес» двічі переграв «Шахтар» з рахунком 3:1 у Кракові та 2:1 вдома. Голами відзначалися Сарр, Камада й Ларсен, а в другій грі допоміг ще й автогол Педро Енріке. «Райо Вальєкано» ж двічі мінімально здолав «Страсбур», а героєм обох матчів став Алеман, який забив і вдома, і на виїзді.

Хід гри

Перший тайм фінального матчу розпочався у високому темпі, хоча поступово гра перейшла у більш обережне русло. Команди намагалися активно пресингувати та шукати свої шанси через фланги, однак більшість боротьби точилася у центрі поля. Перший по-справжньому небезпечний момент виник на 25-й хвилині. Тоді Алемао після навісу з лівого флангу пробивав злету, але не влучив у ворота. «Кристал Пелес» відповідав своїми підходами до штрафного майданчика суперника, але контратакам часто бракувало завершення.

У середині тайму гра кілька разів переривалася через паузи та медичну допомогу. Спочатку лікарі допомагали Сарру, а пізніше увага була прикута до трибун, де одному з уболівальників «Райо Вальєкано» стало зле. Після відновлення гри команди продовжили діяти обережно, а небезпечних моментів було небагато. На 39-й хвилині Лопес завдав удару з-за меж штрафного, але пробив повз ворота.

Наприкінці тайму «Кристал Пелес» був ближчим до гола. Після навісу Вортона Тайрік Мітчелл виграв верхову боротьбу у воротарському майданчику та пробив головою, однак м’яч пройшов поруч зі стійкою. Незадовго до цього арбітр також зафіксував гру рукою Муньйоса у штрафному «Райо Вальєкано», але без призначення пенальті. У підсумку перша половина зустрічі завершилася без забитих м’ячів.

Другий тайм активніше розпочав англійський клуб, який майже одразу створив кілька небезпечних моментів. Головний з них стався на 51-й хвилині, коли Вортон пробив із меж штрафного майданчика. І хоча воротар «Райо» Баталья парирував удар, Жан-Філіп Матета першим опинився на добиванні та відкрив рахунок у матчі. Уже за п'ять хвилин лондонці були близькими до другого гола, адже Піно зі штрафного влучив одразу у дві стійки, після чого м’яч повернувся у поле.

Після забитого м’яча «орли» продовжили контролювати перебіг гри та частіше володіли м’ячем. На 57-й хвилині Матета міг оформити дубль, але Баталья знову врятував «Райо Вальєкано». Іспанська команда натомість відповідала переважно ударами здалеку. Одним з таких був момент від Алемао на 58-й хвилині, коли нападник пробив у руки Хендерсону.

У заключній частині матчу «Райо Вальєкано» намагався активніше тиснути на оборону суперників та дедалі частіше навантажував штрафний майданчик «Крістал Пелас». Попри тиск від іспанського клубу, найнебезпечнішим моментом у цей відрізок залишався штрафний Паласона на 75-й хвилині, після якого м’яч пройшов вище воріт.

Кінцівка зустрічі проходила у жорсткій боротьбі з великою кількістю фолів та попереджень. Жовті картки отримали Ріад, Менді та Пача за грубі порушення правил. На 88-й хвилині «Райо Вальєкано» створив ще один момент після навісу зі штрафного, однак Лежен неточно пробив головою. Арбітр компенсував п’ять хвилин, у які іспанська команда так і не змогла врятувати матч.

Таким чином, саме «Кристал Пелес» стає чемпіоном Ліги конференцій 2025/2026, виступивши на своєму другому турнірі під егідою УЄФА в історії!

Ліга конференцій УЄФА 2025/2026. Фінал

«Кристал Пелес» – «Райо Вальєкано» 1:0 (0:0)

Голи: Матета (51)

Нагадаємо, що фінал Ліги конференцій був призупинений.