Українку на «Ролан Гаррос» змусили зняти символіку підрозділу Сил оборони

Організатори знову проявили «дива» розумової діяльності

Українська тенісистка Олександра Олійникова розповіла про «формальні вимоги» зняти патч Полку імені Кастуся Калиновського. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram спортсменки.

Учасниця Відкритого чемпіонату Франції записала спеціальне відео. Вона передала вітання українським воїнам і білоруським добровольцям. Тенісистка також пояснила, що її змусили прибрати на матчі «Ролан Гаррос» подарований побратимами її батька патч полку.

«Ці люди зараз борються за незалежну Європу і стоять пліч-о-пліч, відбиваючи російську агресію, разом з нашими українськими героями. Але я хочу, щоб всі ви знали, що це місце зарезервовано для цього патчу, який має величезне значення. І на матчі він знаходиться ось тут, у кишеньці. І він завжди зі мною. Тож ще раз велика подяка. І я хочу, щоб ви знали, що попри цю вимогу, значення і символи зі мною», – заявила Олійникова.

Олександра Олійникова на «Ролан Гаррос-2026»

Українка стартувала на турнірі напередодні. У першому раунді вона вибила безпрапорну росіянку Єлєну Пріданкіну (6:1, 6:2).

Ця перемога стала для тенісистки першою в основних сітках мейджорів. Цей успіх Олійниковій вдалося розділити з батьком. Він перебуває у лавах Сил оборони, але зміг приїхати на турнір під час відпустки.

Наступною суперницею українки в Парижі буде австралійська тенісистка Кімберлі Біррелл. Матч проти неї запланований на 28 травня.

Чим відомий Полк імені Кастуся Калиновського

Підрозділ сформували з білоруських добровольців у березні 2022 року як батальйон для захисту Києва під час повномасштабного вторгнення РФ. Брав участь в боях за Бучу, Ірпінь та Ворзель, звільняв від окупантів населені пункти Київщини.

У травні 2022 року командир Денис Прохоров із позивним «Кит» оголосив про створення у лавах ЗСУ полку Калиновського. До його складу ввійшли батальйони «Литвин» і «Волат», названі на честь полеглих білорусів. Згодом бійці полки брали участь у визволенні Херсонщини, боях на Запорізькому напрямку та в Бахмуті. Нині воює на Донеччині.

