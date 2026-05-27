Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Українку на «Ролан Гаррос» змусили зняти символіку підрозділу Сил оборони

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Українку на «Ролан Гаррос» змусили зняти символіку підрозділу Сил оборони
Олександра Олійникова публічно пояснила ситуацію
фото: Reuters
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Організатори знову проявили «дива» розумової діяльності

Українська тенісистка Олександра Олійникова розповіла про «формальні вимоги» зняти патч Полку імені Кастуся Калиновського. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram спортсменки.

Учасниця Відкритого чемпіонату Франції записала спеціальне відео. Вона передала вітання українським воїнам і білоруським добровольцям. Тенісистка також пояснила, що її змусили прибрати на матчі «Ролан Гаррос» подарований побратимами її батька патч полку.

«Ці люди зараз борються за незалежну Європу і стоять пліч-о-пліч, відбиваючи російську агресію, разом з нашими українськими героями. Але я хочу, щоб всі ви знали, що це місце зарезервовано для цього патчу, який має величезне значення. І на матчі він знаходиться ось тут, у кишеньці. І він завжди зі мною. Тож ще раз велика подяка. І я хочу, щоб ви знали, що попри цю вимогу, значення і символи зі мною», – заявила Олійникова.

Олександра Олійникова на «Ролан Гаррос-2026»

Українка стартувала на турнірі напередодні. У першому раунді вона вибила безпрапорну росіянку Єлєну Пріданкіну (6:1, 6:2).

Ця перемога стала для тенісистки першою в основних сітках мейджорів. Цей успіх Олійниковій вдалося розділити з батьком. Він перебуває у лавах Сил оборони, але зміг приїхати на турнір під час відпустки.

Наступною суперницею українки в Парижі буде австралійська тенісистка Кімберлі Біррелл. Матч проти неї запланований на 28 травня.

Чим відомий Полк імені Кастуся Калиновського

Підрозділ сформували з білоруських добровольців у березні 2022 року як батальйон для захисту Києва під час повномасштабного вторгнення РФ. Брав участь в боях за Бучу, Ірпінь та Ворзель, звільняв від окупантів населені пункти Київщини.

У травні 2022 року командир Денис Прохоров із позивним «Кит» оголосив про створення у лавах ЗСУ полку Калиновського. До його складу ввійшли батальйони «Литвин» і «Волат», названі на честь полеглих білорусів. Згодом бійці полки брали участь у визволенні Херсонщини, боях на Запорізькому напрямку та в Бахмуті. Нині воює на Донеччині.

До слова, раніше Еліна Світоліна на класі пробилася в третє коло Відкритого чемпіонату Франції. Українка переграла іспанську тенісистку Кетлін Кеведо. У першому сеті вона повісила суперниці «бублик».

Тим часом Дар'я Снігур вилетіла від американки в другому раунді «Ролан Гаррос». Кривдницею українки стала Пейтон Стернс. Їй уродженка Києва поступилася в двох сетах.

Читайте також:

Теги: ЗСУ теніс Ролан Гаррос

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Юлія Стародубцева піднесла сюрприз уболівальникам
Стародубцева здобула фантастичну перемогу над другою тенісисткою світу на «Ролан Гаррос»
Сьогодні, 18:57
Марта Костюк оформила непросту перемогу
Костюк переграла Волинець на шляху в третій раунд French Open
Сьогодні, 18:22
Еліна Світоліна продовжила шлях на мейджорі
Світоліна на класі пробилася в третє коло Відкритого чемпіонату Франції
Сьогодні, 16:27
Дар'я Снігур зачохлила ракетку в Парижі
Снігур із «бубликом» вилетіла від американки в другому раунді «Ролан Гаррос»
Сьогодні, 15:26
Першим Олександру з перемогою привітав її батько та український військовий Денис Олійник
Олійникова разом з батьком-військовим емоційно відсвяткувала дебютну перемогу на Мейджорах
Сьогодні, 09:48
Олександра Олійникова успішно стартувала на дебютному «Ролан Гаррос»
Олійникова розгромила росіянку і вийшла до другого кола дебютного «Ролан Гаррос»
Вчора, 21:32
Ангеліна Калініна програла на старті «Ролан Гаррос» Діан Паррі з Франції
Калініна прикро програла і залишає «Ролан Гаррос» після першого раунду
Вчора, 21:05
28-річний Приходько посідає 399 позицію у рейтингу ATP
Скандальний тенісист відмовився від українського громадянства
24 травня, 11:19
Марта Костюк перемогла в цьому році на тисячнику в Мадриді
Українські тенісистки встановили рекорд за кількістю фіналів за сезон
22 травня, 17:29

Новини

Фінал Ліги конференцій був призупинений: у чому причина
Фінал Ліги конференцій був призупинений: у чому причина
Український легкоатлет встановив рекорд студентського спорту США
Український легкоатлет встановив рекорд студентського спорту США
Українку на «Ролан Гаррос» змусили зняти символіку підрозділу Сил оборони
Українку на «Ролан Гаррос» змусили зняти символіку підрозділу Сил оборони
Фіналіст Кубка Італії офіційно залишився без головного тренера
Фіналіст Кубка Італії офіційно залишився без головного тренера
Гранд чемпіонату Німеччини націлився на перспективного тренера з Бразилії
Гранд чемпіонату Німеччини націлився на перспективного тренера з Бразилії
Призер Чемпіонату Європи з гімнастики загинув у ДТП
Призер Чемпіонату Європи з гімнастики загинув у ДТП

Новини

Заява ООН після масованих ударів по Києву: США здивували своєю позицією
Сьогодні, 16:55
Поліція Чернігівщини отримала нового керівника
Сьогодні, 15:36
Ворог намагається прорвати оборону біля Куп’янська – Угруповання об’єднаних сил
Сьогодні, 15:14
Зброя для залякування, а не перемоги. Аналітики знайшли критичний недолік у путінському «Орєшніку»
Сьогодні, 14:59
Китайська поліція тестує смарт–окуляри з розпізнаванням облич
Сьогодні, 14:22
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 27 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua