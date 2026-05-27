Фінал Ліги конференцій був призупинений: у чому причина

На момент зупинки матчу рахунок був 0:0
фото: Reuters
Матч між «Кристал Пелес» та «Райо Вальєкано» перервався через неприємну ситуацію на трибунах

Фінальний матч Ліги конференцій УЄФА між англійським «Кристал Пелес» та іспанським «Райо Вальєкано» був зупинений у першому таймі через надзвичайну медичну ситуацію на трибунах. Про це повідомляє «Главком».

Подробиці інциденту

Неприємна подія сталася на 36-й хвилині поєдинку за рахунку 0:0. Воротар іспанської команди помітив, що в секторі уболівальників «Райо Вальєкано» щось негаразд, і сигналізував арбітру зупинити гру. Головний суддя матчу вказав на свій годинник і передав рішення тренерам обох команд – Іньїго Пересу та Оліверу Гласнеру, після чого стюарди та медичні служби взялися за врегулювання ситуації.

На великому екрані стадіону з'явилося офіційне повідомлення для фанатів: «У зв'язку з медичною ситуацією матч призупинено. Додаткова інформація з'явиться найближчим часом». Коментатор каналу HBO Max Адам Саммертон та експертка Люсі Ворд під час вимушеної паузи відзначили особливий, глибокий зв'язок між гравцями та фанатами обох клубів, де футболісти завжди дуже гостро реагують на будь-які проблеми своїх уболівальників на трибунах.

Скільки тривала пауза?

На щастя, медикам вдалося оперативно надати допомогу постраждалому глядачеві. Пауза тривала близько трьох хвилин: уже на 39-й хвилині арбітр відновив поєдинок, і футболісти «Райо Вальєкано» одразу ж створили перший небезпечний момент біля воріт Діна Гендерсона.

Нагадаємо, що матч другої Бундесліги завершився свавіллям фанів. Німецька поліція розпочала масштабне розслідування після масових безладів вболівальників під час матчу 28-го туру другої Бундесліги між дрезденським «Динамо» та берлінською «Гертою».

