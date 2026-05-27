Гранд чемпіонату Німеччини націлився на перспективного тренера з Бразилії

Колишній оборонець збірної Бразилії Філіпе Луїс став пріоритетним кандидатом на посаду головного тренера леверкузенського «Баєра». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky Sport.

Керівництво «фармацевтів» готується звільнити Каспера Юлманда. Данець не зміг вивести «Баєр» у Лігу чемпіонів. Утім, відставка нинішнього керманича команди відбудеться лише тоді, коли німецький гранд знайде нового тренера.

Філіпе Луїс залишається без роботи з березня. Тоді його несподівано звільнили з бразильського «Фламенго». «Стерв'ятники» були першим тренерським досвідом 40-річного фахівця на дорослому рівні.

Чим відомий Філіпе Луїс

Уродженець штату Санта-Катаріна, вихованець «Фігейренсе» з Флоріанополіса. Дебютував у рідній команді в сезоні-2003.

Після двох сезонів на батьківщині переїхав до Європи. Там виступав за резервну команду мадридського «Реала» – «Кастілью», «Депортіво» з Ла-Коруньї, мадридський «Атлетіко», лондонський «Челсі». Останні роки ігрової кар'єри провів у «Фламенго», де й перейшов на тренерську роботу.

Виграв чемпіонські титули в Іспанії, Англії та Бразилії (двічі). У складі «Атлетіко» виграв два трофеї Ліги Європи та три Суперкубки УЄФА. Натомість з «Фламенго» двічі тріумфував у Копа Лібертадорес.

Тренерська кар'єра Філіпе Луїса

У січні 2024 року очолив команду U-17 Фламенго. Пропрацював на посаді півроку та отримав підвищення до колективу U-20 стерв'ятників. А ще за кілька місяців став головним тренером першої команди.

На чолі Фламенго завоював низку трофеїв. Команда двічі виграла чемпіонат штату, стала чемпіоном Бразилії, здобула Кубок і Суперкубок Бразилії, тріумфувала в Кубку Лібертадорес.

