Україну та Росію розвели у відборі на волейбольний чемпіонат Європи

Дівоча збірна України мала грати у Росії, але керівництво ЄКВ прийняло інше рішення

Дівоча збірна України у віковій категорії до 19-ти років тріумфально завершила перший етап кваліфікації континентальної першості, який відбувся у Черкасах. Підопічні Богуслава Галицького послідовно обіграли команди Швеції (3:1), Кіпру й Ісландії (по 3:0), після чого вони стали володарями єдиної путівки до наступного раунду змагань. У квітні у



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Фото ФВУ

Дівоча збірна України мала грати у Росії, але керівництво ЄКВ прийняло інше рішення

Дівоча збірна України у віковій категорії до 19-ти років тріумфально завершила перший етап кваліфікації континентальної першості, який відбувся у Черкасах.

Підопічні Богуслава Галицького послідовно обіграли команди Швеції (3:1), Кіпру й Ісландії (по 3:0), після чого вони стали володарями єдиної путівки до наступного раунду змагань.

У квітні у Росії українки мали зіграти проти господарок турніру, а також словенок і фінок, інформує офіційний сайт Федерації волейболу України.

Однак керівництво ЄКВ вирішило дещо змінити ситуацію та відрядило туди переможця іншої групи – Білорусь.

Українська же збірна у квітні візьме курс на Румунію (до якого саме міста – стане відомо дещо пізніше). Там 26-28 числа, крім команди-господаря, вона поміряється силами з волейболістками Франції та Бельгії.

Згідно регламенту, переможець квартету одразу потрапить до фінальної частини континентальної першості, яка стартує у вересні в Албанії, а другі команди кожної із семи загальних груп та одна третя з найкращими особистими показниками утворять два квартети, які розіграють останні путівки у третьому раунді. Щасливчиками стануть по дві кращі збірні з кожної четвірки.

На минулорічному чемпіонаті Європи у віковій категорії U-18 (яка сьогодні фактично і є U-19) Румунія посіла 9-те місце, Україна – 17-те, Бельгія – 22-е, а Франція – 23-є.