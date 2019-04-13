Ультрас «Андерлехта» зірвали матч чемпіонату Бельгії (відео)
-
Розсилка
Матч «Стандард» - «Андерлехт»
gva.be
Брюссельський клуб оштрафують на 50 000 євро
Ультрас «Андерлехта» зірвали поєдинок чемпіонату Бельгії проти «Стандарда».
Упродовж матчу фани кілька разі кидали на поле піротехнічні вироби. Арбітр зупиняв гру.
На 32-й хвилині після чергового подібного інциденту суддівська бригада зупинила поєдинок.
На той момент «Стандард» вигравав з рахунком 2:0.
Guillermo Ochoa: Standard de Lieja ganó 2-0 el partido ante el Anderlecht en un partido que duró 30 minutos por lanzamientos de bengalas de la afición visitante. pic.twitter.com/CAOUitZ6bH— AMERICAYYA.net (@Americayyanet) 12 квітня 2019 р.
Подальшу долю матчу вирішить дисциплінарна комісія Ліги. За інформацією місцевих ЗМІ, «Андерлехт» оштрафують на 50 000 євро.
Уболівальник зірвали матч чемпіонату Бельгії
Читайте також: «Шахтар» розгромив «Зорю» в матчі чемпіонату України (відео)