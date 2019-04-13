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    Ультрас «Андерлехта» зірвали матч чемпіонату Бельгії (відео)

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    Матч&nbsp;&laquo;Стандард&raquo; -&nbsp;&laquo;Андерлехт&raquo;&nbsp; - Ультрас «Андерлехта» зірвали матч чемпіонату Бельгії (відео)
    Матч «Стандард» - «Андерлехт» 
    gva.be

    Брюссельський клуб оштрафують на 50 000 євро

    Ультрас «Андерлехта» зірвали поєдинок чемпіонату Бельгії проти «Стандарда».

    Упродовж матчу фани кілька разі кидали на поле піротехнічні вироби. Арбітр зупиняв гру.

    На 32-й хвилині після чергового подібного інциденту суддівська бригада зупинила поєдинок.
    На той момент «Стандард» вигравав з рахунком 2:0.

    Подальшу долю матчу вирішить дисциплінарна комісія Ліги. За інформацією місцевих ЗМІ, «Андерлехт» оштрафують на 50 000 євро.

    Уболівальник зірвали матч чемпіонату Бельгії
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