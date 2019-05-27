Ультрас «Чорноморця» підтримали команду в Полтаві... словом із трьох літер (фото)



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На цей раз одеські ультрас вирішили не бути надто оригінальними Олег Дубина

У фанатів одеського клубу тривалий конфлікт із керівництвом клубу

У матчі 31-го туру української футбольної Прем'єр-ліги в Полтаві проти місцевої місцевої «Ворскли» одеський «Чорноморець» здобув несподівану перемогу 3:1 і завдяки поразці «Арсенала» в Чернігові ґарантував собі мінімум передостаннє місце у турнірній таблиці. А значить - «моряки» не вибудуть у першу лігу напряму, а мають змогу захистити своє перебування в УПЛ у перехідних матчах, котрі відбудуться 4 і 8 червня.

Втім, ультрас одеського клубу ведуть свою, незалежну від результату гру. На стадіоні «Ворскла» імені Бутовського вони вивісили розтяжку з одним коротким і дуже відомим словом. За нашою інформацією, таким специфічним чином одесити продовжують протистояння з генеральним директором клубу Анатолієм Місюрою, екс-працівником правоохоронних органів, якого бачили на стороні антиукраїнських сил під час протистояння 2 травня 2014 року в Одесі.

Зауважимо, що завершить чемпіонат-2018/2019 «Чорноморець» домашнім матчем проти чернігівської «Десни», який відбудеться 29 травня. У разі перемоги і поразки «Карпат» у Києві від «Арсенала» «моряки» можуть вийти на десяте місце і зіграти у перехідних поєдинках з «Волинню», а не «Колосом» із Ковалівки.