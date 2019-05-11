Сьогодні на Одещині поховають загиблого на війні ультрас «Чорноморця»



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Війна для Дениса Козьми розпочалася з 2 травня 2014-го, під час відомих подій в Одесі Фото із соцмереж

Денисові Козьмі був усього 31 рік

Сьогодні, 11 травня, о 10:00 у селі Приозерне Кілійського району Одеської області розпочнеться прощання з загиблим українським бійцем Денисом Козьмою (позивний «Дєд»), який у мирний час був ультрас одеського «Чорноморця».

Денис був розвідником батальйону морської піхоти, командиром відділення. 1 травня цього року він зник під час бою біля села Миколаївка Волноваського району Донецької області, в районі окупованого Докучаєвська, в ході переслідування резервної групою ДРГ супротивника, яка під прикриттям туману намагалася непомітно подолати смугу забезпечення. Для прикриття відступу супротивник почав обстріл з ККП і стрілецької зброї. Оперативні заходи щодо пошуку воїна не дали результату. 5 травня від ворожої сторони надійшла інформація, що тіло українського військовослужбовця знаходиться в морзі на окупованій території.

8 травня, близько 12:00 в районі КПВВ «Олександрівка» з боку найманців РФ відбулася передача на нашому боці тіла загиблого Дениса Козьми, військовослужбовця 137-го окремого батальйону морської піхоти 35-ї окремої бригади морської піхоти.

«Війна для Дениса розпочалася 2 травня 2014 року під час всім відомих подій в Одесі, коли місцеві мешканці та ультрас «Чорноморця» і «Металіста» втримали місто. Закінчилась вона для нього тиждень тому. Денис загинув зі зброєю в руках в бою з російською ДРГ на Донбасі». - пише відомий громадський діяч Роман Синіин, котрий свого часу був автором короткометражки про Козьму (відео нижче).

«Колись ми сиділи з ним на СП, і Дєд сказав: «Миколайович, если меня убьют, ты про меня напишешь?» - «Дєд, це буде найкраще з того, що я писав...», - такими словами розпочинає свої спогади колишній командир Дениса Тарас Чмут. - Дєд, або Ден, як його ще називали, був рідкісним поєднанням розп...йства, сміливості, чесності та совісті. Родом з Кілійського району Одещини, відверто проросійського регіону, пішов на війну сам у 2014-му році. Все його оточення були проти, називали його хворим, бандерівцем, що це братоубивча війна... Але він мав свою позицію та свої переконання.

Спочатку потрапив на службу до 28-ї окремої Гвардійської механізованої бригади. Там був відомий як «Кіпіш» - учасник важкої оборони Мар'їнки у 2015-му. Це був останній російський наступ на цій війні. Дєд часто розповідав про ті події, як по їх позиції танк відстріляв понад 20 снарядів, як до кінця бою у нього лишилося 2 пачки «трасерів» до автомату і як щасливо вони зустрічали зранку наших десантів які пішли у контрнаступ...

У морській піхоті Денис з осені 2015-го. Спочатку у першій роті а потім у розвід-взводі. Коли я перевівся до розвідників, він був єдиним моїм матросом. Дєд був професіоналом своєї справи. Відмінно володів різною зброєю, часто працював кулеметником з ПКМом чи РПК, не гірше справлявся й з АГСом, СПГ чи ЗУхою, їздив і на Уралі, і на БТРі, і на МТ-ЛБ чи БМП, міг полагодити будь-що! А ще, був оператором БПЛА - спочатку американського RQ-11B Raven а потім «Лелека-100».

Дєд був крутим водієм. Ми проїхали разом десятки тисяч кілометрів на нашому «буцефалі» - волонтерському ровері, переданому Марком Власенком розвідникам. Він був наставником для молодих бійців та передавав їм свій досвід та навички, пізніше став командиром відділення у взводі. За сумлінне і якісне виконання завдань, по ротації був нагороджений нагрудним знаком Міністра оборони «За зразкову службу» - це була найвища нагорода у нашому взводі.

Більше всього Дєд любив свою доньку. Він виховував її сам, а коли був на службі, вона росла з його батьками. Він пишався тим, що вона гарно вчиться і відмінниця, хотів, щоби вона здобула якісну освіту і жила у справедливій європейській державі.

Після першої ротації у 137-му Денис звільнився зі служби, пішов вчитися, закінчив з відзнакою технікум, почав вчити англійську та планував вступати до ВУЗу. Декілька місяців тому, перед черговою ротацією батальйону від підписав новий контракт...

Йому було всього 31... Він був неймовірно крутим! Semper fidelis!»

Друзі Дениса Козьми залишили номер картки, через яку всі бажаючі мають змогу допомогти мамі та доньці героя. Дівчинку, до слова, Денис виховував сам. Карта Привату - 4149 4991 2375 8623 (Козьма Надія Тимофіївна).