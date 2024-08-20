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Хто зі «слуг» відмовився голосувати проти Московської церкви (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Хто зі «слуг» відмовився голосувати проти Московської церкви (фото)
Верховна Рада ухвалила в цілому урядовий законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій
фото: з відкритих джерел

Загалом семеро депутатів від «Слуги народу» не проголосували або утрималися від голосування за законопроєкт № 8371

Під час сьогоднішнього «голосування» закону про заборону Російської православної церкви та афілійованих з нею організацій в Україні, сім народних депутатів від «Слуги народу» не проголосували або утрималися. «Главком» склав список тих нардепів, які не захотіли підтримати заборону діяльності Московської церкви на території  України. 

Народний депутат України IX скликання, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Євгеній Брагар голосував проти.

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Артем Культенко – проти.

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Сергій Литвиненко – проти.

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Павло Халімон – проти.

Хто зі «слуг» відмовився голосувати проти Московської церкви (фото) фото 4

Також три представники «слуг» утрималися від голосування.

Роман Коптелов – утримався від голосування
Роман Коптелов – утримався від голосування
Георгій Мазурашу – утримався від голосування
Георгій Мазурашу – утримався від голосування
Степан Чернявський – утримався від голосування
Степан Чернявський – утримався від голосування

Також народна депутатка Соломія Бобровська опублікувала повний список народних депутатів, які проігнорували голосування. «Щоб не забули поіменну агентуру у 9 скликанні Верховна Рада України, хоча тут не всі . Відсутні без поважних причин і ті, які не голосували – теж до цього ж списку треба додати», – написала Бобровська.

Хто зі «слуг» відмовився голосувати проти Московської церкви (фото) фото 5

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в цілому урядовий законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України. Під це визначення потрапляє Московська церква, яка працює в Україні під брендом УПЦ МП. Також опубліковано список тих народних депутатів, хто не голосував.

Нагадаємо, 23 липня народні депутати заблокували трибуну Верховної Ради через відмову розглядати законопроєкт про заборону УПЦ МП. На Погоджувальній раді у спікера було прийняте рішення розпочати розгляд цього питання на першому засіданні Верховної Ради після кількатижневої перерви.

10 серпня президент Володимир Зеленський у відеозверненні анонсував рішення, яке «зміцнить українську духовну незалежність» та «позбавить Москву останніх можливостей обмежувати свободу українців».

Нагадаємо, що  фракція «Слуга народу» разом із представниками ОПЗЖ відмовилася розглядати питання заборони Московської церкви.

Згодом стало відомо, що погоджувальна рада депутатських фракцій прийняла рішення, що Верховна Рада не буде працювати на цьому тижні. Причиною цьому стало небажання деяких депутатів розглянути законопроєкт про заборону Московської церкви в Україні. 

Раніше на засіданні у травні народні депутати від «Європейської Солідарності» заблокували трибуну Верховної Ради, вимагаючи ухвалення рішення про створення тимчасової слідчої комісії щодо фортифікацій та дронів для ЗСУ, а також розгляду законопроєкту про заборону УПЦ МП. 

Як відомо, УПЦ МП досі служить Росії – новий настоятель Лаври показав докази. Архімандрит Авраамій заявив, що Московська церква своїми діями показує байдужість до захисників.

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Теги: церква Верховна Рада депутат Московська церква в Україні партія Слуга народу Євгеній Брагар

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