На Черкащині Свято-Миколаївська парафія вийшла зі складу Московського патріархату

Громада не бажала бути у складі московського патріархату

Храм на честь святителя Миколая був збудований у квітні 2022 року

Свято-Миколаївська парафія села Нетеребка, що на Черкащині вийшла зі складу московського патріархату та приєдналася до Православної церкви України. Про це повідомляє пресслужба Черкаської єпархії Православної Церкви України.

Храм на честь святителя Миколая був збудований у квітні 2022 року, його освячував керівник Черкаської єпархії УПЦ МП митрополит Черкаський та Канівський Феодосій, якому у лютому 2023 року повідомили про підозру у виправдовувані збройної агресії РФ. Нині він має п'ять підозр від СБУ.

Як йдеться у повідомленні Черкаської єпархії Православної Церкви України, громада не бажала бути у складі Московського патріархату, тому прийняла рішення про вихід зі складу УПЦ МП та приєдналася до Православної Церкви України.

«17 серпня 2024 року Корсунь-Шевченківський благочинний протоієрей Ростислав Било у співслужінні духовенства Православної Церкви України разом із громадою села вперше звершили у храмі молитву українською мовою. Перед храмом, у якому тепер буде звершуватися молитва рідною українською мовою за Україну, за українське військо та народ і за перемогу, замайорів прапор України», – йдеться у повідомленні.

Свято-Миколаївська парафія села Нетеребка на Черкащині вийшла зі складу московського патріархату та приєдналася до Православної Церкви України. pic.twitter.com/v0tXn2jXVf — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 20, 2024

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки задокументувала підривну діяльність клірика Черкаської єпархії УПЦ (МП). Йдеться про настоятеля одного із храмів Корсунь-Шевченківського благочиння, який виправдовував повномасштабну війну РФ проти України.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в цілому урядовий законопроєкт № 8173 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України. Під це визначення потрапляє Московська церква, яка працює в Україні під брендом УПЦ МП.