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Член Священного синоду Московської церкви потрапив у кримінальну хроніку

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Член Священного синоду Московської церкви потрапив у кримінальну хроніку
Підозри у вказаному кримінальному провадженні слідство поки нікому не оголошувало
фото з відкритих джерел

Спільна комісія Хмельницької ОВА і заповідника Мінкульту зафіксували самочинні будівельні роботи на пам’ятці XVIII століття

Поліція Хмельницької області у середині липня відкрила кримінальне провадження за фактами умисного незаконного пошкодження пам’яток національного значення, де фігурує член Священного синоду УПЦ МП, митрополит Кам'янець-Подільський і Городоцький Феодор (у миру – Олексій Гаюн). Про це повідомляє «Главком» із посилання на дані судового реєстру.

За відомостями досудового розслідування, на початку березня 2024 року комісія з представників Хмельницької ОВА і Національного історико-архітектурного заповідника «Кам’янець» візуально оглянула комплекс будівель «Костелу Францисканів VI-XVIII століть» і «Будинку архієрея 1753 року». З 1998 року і до сьогодні вказані пам’ятки перебувають у власності Кам’янець-Подільської єпархії УПЦ МП.

Результати обстеження культурних об’єктів зафіксували пошкодження шляхом самовільного демонтажу головного входу; облаштування «бані» замість дверей костелу на «сигнатурки»; заміни вікон на металопластикові; встановлення «дзвіниці» з газоблоків; облаштування «теплої підлоги» та сучасної керамічної плитки, а також зміни конструктивних елементів і перепланування. Такі дії, вважає комісія, призвели до знищення окремих елементів і складових об’єктів культурної спадщини, що охороняються державою, та втрати ними свого історичного, архітектурного та автентичного вигляду.

За версією правоохоронців, до пошкодження пам’яток національного значення ймовірно доклався митрополит Кам`янець-Подільський і Городоцький Феодор.

Член Священного синоду Московської церкви потрапив у кримінальну хроніку фото 1
скріншот із судового реєстру

Крім того, у матеріалах справи наведено реакцію Міністерства культури та інформаційної політики. Там заявили про відсутність дозвільно-попереджувальних документів на здійснення містобудівних перетворень на вказаних пам’ятках. Окремо Мінкульт письмово зобов’язав Кам’янець-Подільську єпархію УПЦ МП невідкладно укласти з органом культурної спадщини охоронних договорів на вказані пам`ятки, забезпечити відновлення пам’яток та їхніх територій шляхом проведення реставраційних робіт.

Іще міністерство попередило церковників: винні особи у невиконанні законних вимог щодо охорони культурної спадщини можуть бути притягнені до відповідальності, згідно з чинним законодавством.

Наразі поліція отримала судові дозволи, щоб зайти на території «Костелу Францисканів XVI-XVIII століть» і «Будинку архієрея 1753 року». Підозри у вказаному кримінальному провадженні слідство поки нікому не оголошувало.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну за матеріалами СБУ розпочато кримінальні провадження стосовно понад 100 кліриків УПЦ МП. Із них 48 фігурантам оголошено підозри, а 25 – уже отримали вироки суду.

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Теги: війна Московська церква в Україні поліція розслідування архітектура Хмельниччина

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