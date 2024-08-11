Заборона Московської церкви? Зеленський заінтригував країну перед Днем Незалежності

Зеленський не конкретизував, про що насправді йдеться

Зеленський анонсував важливу подію для української духовної незалежності

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готує рішення, яке «зміцнить нашу українську духовну незалежність». Про це повідомляє Офіс президента.

«Я провів щойно нараду – підготовчу, про рішення, яке зміцнить нашу українську духовну незалежність. Ми маємо позбавити Москву останніх можливостей обмежувати свободу українців. І рішення для цього повинні бути на сто відсотків ефективними – дійсно працюючими. Ми їх забезпечимо», – йдеться у заяві президента.

Володимир Зеленський не зауважив конкретно, що мав на увазі, але, ймовірно, говорить про заборону діяльності УПЦ (МП).

Нагадаємо, що 23 липня фракція «Слуга народу» разом із представниками ОПЗЖ відмовилася розглядати питання заборони Московської церкви.

За словами Потураєва, законопроєкт № 8371 про заборону УПЦ МП таки буде розглянуто на першому ж засіданні Верховної Ради майже через місяць. Проте ще будуть певні обговорення щодо змісту документа.

Раніше на засіданні у травні народні депутати від «Європейської Солідарності» заблокували трибуну Верховної Ради, вимагаючи ухвалення рішення про створення тимчасової слідчої комісії щодо фортифікацій та дронів для ЗСУ, а також розгляду законопроєкту про заборону УПЦ МП.

Як відомо, УПЦ МП досі служить Росії – новий настоятель Лаври показав докази. Архімандрит Авраамій заявив, що Московська церква своїми діями показує байдужість до захисників.

Також комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики заявив про кампанію з дискредитації законопроєкту про заборону релігійних організацій, які повʼязані з росією.