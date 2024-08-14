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Духовна незалежність України: патріарх Варфоломій підтримав ініціативу Зеленського

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Духовна незалежність України: патріарх Варфоломій підтримав ініціативу Зеленського
Українська делегація провела зустріч з Вселенським патріархом Варфоломієм (по центру)
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Вселенський патріарх заявив, що піклується про Православну церкву України

Українська делегація зустрілася з настоятелем Константинопольської православної церкви Вселенським патріархом Варфоломієм. Він заявив, що готовий докладати зусиль заради процвітання православ’я в Україні. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Зокрема, сторони докладно обговорили стан релігійної свободи в Україні. «Українська сторона пишається тим, що в нашій державі немає зачинених храмів, головних і другорядних релігій, а голос нечисленних релігійних спільнот у Всеукраїнській раді церков і релігійних організацій звучить так само гучно, як і голос церков, до яких належить більшість українців», – йдеться в повідомленні.

Вселенський патріарх засвідчив свою постійну готовність докладати необхідних зусиль заради процвітання православ’я в Україні та зазначив, що піклується про Православну церкву України.

Крім того, патріарх Варфоломій заявив, що підтримує все, що спрямоване на добро для України. Зокрема, це стосується ініціативи президента Володимира Зеленського щодо духовної незалежності.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що готує рішення, яке «зміцнить українську духовну незалежність».

Нагадаємо, що 23 липня фракція «Слуга народу» разом із представниками ОПЗЖ відмовилася розглядати питання заборони Московської церкви.

За словами Потураєва, законопроєкт № 8371 про заборону УПЦ МП таки буде розглянуто на першому ж засіданні Верховної Ради майже через місяць. Проте ще будуть певні обговорення щодо змісту документа.

Раніше на засіданні у травні народні депутати від «Європейської Солідарності» заблокували трибуну Верховної Ради, вимагаючи ухвалення рішення про створення тимчасової слідчої комісії щодо фортифікацій та дронів для ЗСУ, а також розгляду законопроєкту про заборону УПЦ МП. 

Також комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики заявив про кампанію з дискредитації законопроєкту про заборону релігійних організацій, які повʼязані з Росією.

До слова, Московська церква в Україні досі служить Росії – новий настоятель Лаври показав докази. Архімандрит Авраамій заявив, що Московська церква своїми діями показує байдужість до захисників.

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Теги: Московська церква в Україні Вселенський патріарх Варфоломій православна церква Володимир Зеленський релігія

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