Тренер «Прикарпаття» звинуватив у поразці власних ультрас



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Володимир Ковалюк вочевидь забув, завдяки кому залишився на посаді навесні цього року ФК «Рух»

Володимир Ковалюк поділив вболівальників на справжніх і несправжніх

Тренер першолігового клубу «Прикарпаття» з Івано-Франківська Володимир Ковалюк специфічно відреагував на акцію протесту рідних ультрас, яким не сподобалося, як команда грала у поєдинку з луцькою «Волинню». На післяматчевій прес-конференції після програного 1:2 поєдинку у Львові від місцевого «Руха» фахівець був доволі красномовним.

«У мене реакції немає, бо справжній вболівальник вміє програвати і вигравати разом з командою, - каже пан Ковалюк. - Це є справжній вболівальник, який хвилюється за команду. Ми програли «Волині» 3:2, а вони почали обговорювати в соцмережах, що ми продали гру. Ми в таке ніколи не грали і грати не будемо. Але в них є така асоціація, що якщо я грав у «Волині» п’ять років, то я їй хочу допомогти. В моїй професійній кар’єрі було 15 команд. Якщо я буду допомагати кожній з них, то ми будемо програвати постійно.

Вони мають право вивішувати, що хочуть. Але справжній уболівальник, з моєї точки зору, навпаки має підтримувати. А в нас вийшов такий тиждень, що постійно в соцмережах поширювалися балачки, що команда продала, команда се, команда те. Це діє на футболістів. Тому поразка від «Руха» - це й поразка тих вболівальників, які робили такий бардак. Футболісти читають, хвилюються. Але ми вели 2:0. Якби ми перемогли «Волинь», то були б на першому місці. Ми хочемо боротися, у нас є завдання – потрапити в шістку найсильніших.

Але є пару людей, які починають воду мутити. Хтось підтримує, хтось не підтримує, хтось дивився гру, хтось ні. Розумієте, я грав ще у 80-ті роки. Якщо ігри здавати, то 2:0 не можна вигравати, щоб продати гру. Та я не звертаю уваги. Мені забракне сил звертати увагу на всі ці дрібниці, які комусь захотілося написати. Я знаю, хто це зробив. Знаю конкретно прізвище, знаю, що він на мене образився. Бо я йому сказав кілька слів. Не по грі, а суто побутових питань. І він відразу… Причому я був готовий до того, що в разі, якщо ми програємо в Луцьку, він це зробить і напише.

Але це не прикрашає вболівальників. Наших вболівальників я дуже сильно люблю. Ви бачите, у нас по чотири тисячі ходить на футбол. Ми програємо – вболівальник встає, хлопцям аплодує, кричать «молодці». Бо хлопці віддаються. І сьогодні вони віддавалися. А сьогодні теж можна сказати, що ми гру продали чи здали, бо у нас вилучення? Але це ж не личить. Закликаю всіх, хто щиро вболіває за нашу команду, хлопців підтримувати. Коли є масова підтримка, підтримка тренера, керівництва клубу, хлопці будуть літати по футбольному полю, будуть віддаватися. Натомість перед цією грою найважче було виправити психологічний стан команди.

Мені навпаки хотілося обіграти «Волинь». Я був капітаном цієї команди. Ось два роки тому ми обіграли «Карпати». Мені навпаки приємно, коли керівники суперників приходять і кажуть: «Володю, в тебе класна команда». Це мені подобається. А то, що там пишуть? Якщо я буду на все звертати увагу, то мене не вистачить».

Зауважимо, що саме завдяки позиції ультрас пан Ковалюк втримався на своїй посаді навесні, коли колишній голова наглядової ради клубу Святослав Сирота збирався привезти до Івано-Франківська іншого наставника.