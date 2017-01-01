Уродженець України Димитренко не зміг перебоксувати серба Ровчаніна

Судді зафіксували нічию

Колишній чемпіон Європи за версією WBU у суперважкій вазі німецький боксер Олександр Димитренко (40-3-1, 26 КО) не зміг здобути перемогу у бою із сербом Мільяном Ровчаніним (18-0-1, 12 КО). Бій, у якому з кожного з боксерів було знято по два очка за порушення правил, закінчився внічию. Один суддя віддав перемогу Димитренку з рахунком 96:90,



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Димитренко

Судді зафіксували нічию

Колишній чемпіон Європи за версією WBU у суперважкій вазі німецький боксер Олександр Димитренко (40-3-1, 26 КО) не зміг здобути перемогу у бою із сербом Мільяном Ровчаніним (18-0-1, 12 КО).

Бій, у якому з кожного з боксерів було знято по два очка за порушення правил, закінчився внічию.

Один суддя віддав перемогу Димитренку з рахунком 96:90, другий - Ровчаніну з рахунком 94:92, а третій суддя нарахував нічию 93:93, передає boxingnews.com.ua.

Олександр – німецький боксер-професіонал українського походження (народився у Криму), який виступає у важкій ваговій категорії. Чемпіон Європи у важкій вазі за версією EBU (2010-2011), чемпіон за версією IBF International (2017).

На чемпіонаті світу з боксу серед юніорів в Угорщині у 2000 році Димитренко виступав у складі збірної Росії. У травні 2001 року став володарем кубка Росії й у тому ж році перейшов у професійний бокс у клуб Universum. У 2010 році поміняв громадянство на німецьке.