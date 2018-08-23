US Open. Марченко та Стаховський вибули з боротьби за місце в основній сітці



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Сергій Стаховський

Українці програли у стартових матчах кваліфікації

Сергій Стаховський зазнав поразки від 379-ї ракетки світу. Для тенісистів це був перший очний поєдинок.

Суперники провели на корті трохи більше 1,5 години. Долю першого і другого сетів вирішив усього один брейк. У вирішальній партії американець заволодів перевагою в рахунку з двома брейками: 5-0, а Стаховському вдалося захистити лише один гейм на подачі.

Кваліфікація. Перше коло

Сергій Стаховський (Україна, 23) - Тай-Сон Квятковські (США) 4-6, 6-3, 1-6

Ілля Марченко, у свою чергу, програв у матчі з хорватським тенісистом Іво Карловичем.

Боротьба на корті тривала майже півтори години. Долю першого сету вирішив один гейм, в якому тенісисти дійшли до брейкпоїнтів: Карлович заробив приховані сетболи за рахунку 4-3, якими зумів скористатися, а потім подав на партію.

У другому сеті тенісисти продовжили по черзі брати свої гейми, поки Марченко не отримав приховані сетболи за рахунку 4-4. П'ять шансів на брейк було в українця, але суперник подачу захистив. Марченко вдалося заволодіти перевагою на тайбрейку: 6-2, проте усі сетболи Ілля програв. До кінця зустрічі наш тенісист взяв лише один розіграш з наступних восьми.

Кваліфікація. Перше коло

Ілля Марченко (Україна) - Іво Карлович (Хорватія, 22) 3-6, 6-7(7)