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    Усі квитки на бій Ломаченко – Кемпбелл продано

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    Афіша поєдинку Ломаченко - Кемпбелл - Усі квитки на бій Ломаченко – Кемпбелл продано
    Афіша поєдинку Ломаченко - Кемпбелл
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    Поєдинок має відбутися 31 серпня в Лондоні

    Усі квитки на титульний бій чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBA та WBO Василя Ломаченка та британця Люка Кемпбелла вже продано. Про це повідомив в соцмережі промоутер Едді Хірн.

    Бій має відбутися 31 серпня в Лондоні.

    Раніше Ломаченко припускав, що поєдинок проти Кемпбелла може стати для нього найскладнішим у кар’єрі. Українець акцентує увагу на перевагу суперника в антропометричних даних.

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