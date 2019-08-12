Усі квитки на бій Ломаченко – Кемпбелл продано
Афіша поєдинку Ломаченко - Кемпбелл
Твіттер
Поєдинок має відбутися 31 серпня в Лондоні
Усі квитки на титульний бій чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBA та WBO Василя Ломаченка та британця Люка Кемпбелла вже продано. Про це повідомив в соцмережі промоутер Едді Хірн.
Бій має відбутися 31 серпня в Лондоні.
Раніше Ломаченко припускав, що поєдинок проти Кемпбелла може стати для нього найскладнішим у кар’єрі. Українець акцентує увагу на перевагу суперника в антропометричних даних.