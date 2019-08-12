Усі квитки на бій Ломаченко – Кемпбелл продано



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Афіша поєдинку Ломаченко - Кемпбелл Твіттер

Поєдинок має відбутися 31 серпня в Лондоні

Усі квитки на титульний бій чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBA та WBO Василя Ломаченка та британця Люка Кемпбелла вже продано. Про це повідомив в соцмережі промоутер Едді Хірн.

Бій має відбутися 31 серпня в Лондоні.

Раніше Ломаченко припускав, що поєдинок проти Кемпбелла може стати для нього найскладнішим у кар’єрі. Українець акцентує увагу на перевагу суперника в антропометричних даних.