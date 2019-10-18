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    Усик доручив промоутерам організувати чемпіонський бій у надважкій вазі

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    Олександр Усик - Усик доручив промоутерам організувати чемпіонський бій у надважкій вазі
    Олександр Усик
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    Про це повідомив британський промоутер українського боксера Едді Хірн

    Український боксер Олександр Усик дав доручення своїм промоутерам організувати чемпіонський бій у надважкій ваговій категорії. Про це повідомив британський промоутер українського боксера Едді Хірн.

    «Особисто я отримав такі настанови: організувати чемпіонський бій у надважкій вазі. Команда Усика каже: ми завоювали всі титули в важкій вазі, провели бій у надважкій вазі, ми готові», - передає слова Хірна BoxingScene.

    За словами Хірна, Усик 7 грудня відвідає Саудівську Аравію, де відбудеться реванш Енді Руїса та Ентоні Джошуа – потенційних суперників Усика.

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    У дебютному поєдинку в надважкій вазі Усик технічним нокаутом після семи раундів переміг американця Чезза Візерспуна.

    бокс Олександр Усик
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