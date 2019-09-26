Усик обов’язково битиметься з переможцем бою Руїс – Джошуа



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Олександр Усик Твіттер

У жовтні українець дебютує в надважкій ваговій категорії

Промоутер колишнього абсолютного чемпіона світу в важкій вазі Олександра Усика Едді Хірн прокоментував плани просування українця в надважкій ваговійкатегорії.

«Він обов’язковий для переможця реваншу між Енді Руїсом та Ентоні Джошуа. То ж Усик почекає а потім вийде в ринг проти когось з них», - передає слова Хірна talkSport.

Нагадаємо Олександр Усик дебютує в надважкій ваговій категорії поєдинком проти Тайрона Спонґа 12 жовтня в Чикаґо.