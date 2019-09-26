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    Усик обов’язково битиметься з переможцем бою Руїс – Джошуа

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    Олександр Усик - Усик обов’язково битиметься з переможцем бою Руїс – Джошуа
    Олександр Усик
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    У жовтні українець дебютує в надважкій ваговій категорії

    Промоутер колишнього абсолютного чемпіона світу в важкій вазі Олександра Усика Едді Хірн прокоментував плани просування українця в надважкій ваговійкатегорії.

    «Він обов’язковий для переможця реваншу між Енді Руїсом та Ентоні Джошуа. То ж Усик почекає а потім вийде в ринг проти когось з них», - передає слова Хірна talkSport.

    Нагадаємо Олександр Усик дебютує в надважкій ваговій категорії поєдинком проти Тайрона Спонґа 12 жовтня в Чикаґо.

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