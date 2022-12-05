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«Подивіться, як українці нам’яли боки росіянам»: реакція промоутера на бій Усика

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Подивіться, як українці нам’яли боки росіянам»: реакція промоутера на бій Усика
Усик уособлює дух українського народу
фото з відкритих джерел

Промоутер Боб Арум переконаний, що українці міцний народ

Промоутер Боб Арум поділився думками можливий бій чемпіона у надважкій вазі Олександра Усика (20 перемог 0 поразок, 13 нокаутів) з чемпіоном в надважкій вазі Тайсоном Ф’юрі (33 перемоги, 0 поразок, 1 нічия, 24 нокаути). Про це повідомляє International Boxing News.

«Я б не став недооцінювати Усика. Олександр – українець, і для людей це дещо має означати. ​​Подивіться, як вони зустріли росіян та нам’яли їм боки. А їхня країна набагато менша. Тож українці справді міцні. Вони прекрасні люди.

І Усик – не така легка прогулянка, як кажуть», – сказав Арум.

Відзначимо, що Усик зберіг першу позицію в престижному боксерському рейтингу.

Раніше стало відомо, з яким боксером українець Усик не хоче виходити в ринг.

Також Всесвітня боксерська організація (WBO) визнала українця Олександра Усика боксером року.

Нагадаємо, наприкінці березня будинок Усика під Києвом захопили російські окупанти. На ділянці, що належить титулованому боксеру, ворог розташував бронетехніку.

До слова, чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик британець Ентоні Джошуа зустрілися 21 серпня у реванші. Бій завершився перемогою Олександра Усика. Битва проходила на арені Jeddah Super Dome в Джидді у Саудівській Аравії.

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Теги: росія бокс війна Тайсон Ф'юрі українці Олександр Усик Боб Арум

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