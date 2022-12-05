«Подивіться, як українці нам’яли боки росіянам»: реакція промоутера на бій Усика

Промоутер Боб Арум переконаний, що українці міцний народ

Промоутер Боб Арум поділився думками можливий бій чемпіона у надважкій вазі Олександра Усика (20 перемог 0 поразок, 13 нокаутів) з чемпіоном в надважкій вазі Тайсоном Ф’юрі (33 перемоги, 0 поразок, 1 нічия, 24 нокаути). Про це повідомляє International Boxing News.

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«Я б не став недооцінювати Усика. Олександр – українець, і для людей це дещо має означати. ​​Подивіться, як вони зустріли росіян та нам’яли їм боки. А їхня країна набагато менша. Тож українці справді міцні. Вони прекрасні люди.

І Усик – не така легка прогулянка, як кажуть», – сказав Арум.

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Відзначимо, що Усик зберіг першу позицію в престижному боксерському рейтингу.

Раніше стало відомо, з яким боксером українець Усик не хоче виходити в ринг.

Також Всесвітня боксерська організація (WBO) визнала українця Олександра Усика боксером року.

Нагадаємо, наприкінці березня будинок Усика під Києвом захопили російські окупанти. На ділянці, що належить титулованому боксеру, ворог розташував бронетехніку.

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До слова, чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик британець Ентоні Джошуа зустрілися 21 серпня у реванші. Бій завершився перемогою Олександра Усика. Битва проходила на арені Jeddah Super Dome в Джидді у Саудівській Аравії.