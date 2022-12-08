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З'явилось промо потенційного поєдинку Усик – Ф’юрі (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
З'явилось промо потенційного поєдинку Усик – Ф’юрі (відео)
Офіційного оголошення про дату бою поки не відбулось
фото з відкритих джерел

Бій за звання абсолютного чемпіона світу може відбутись в кінці лютого або на початку березня наступного року

Офіційний канал чемпіона світу за трьома найпрестижнішими версіями у надважкій вазі Олександра Усика (20 перемог, 0 поразок, 13 нокаутів) опублікував промо поєдинку проти чемпіона у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (33 перемоги, 0 поразок, 1 нічия, 24 нокаути).

В кінці відео з’являється напис: «Зробімо це заради боксу».

Нагадаємо, що бій може відбутись в кінці лютого або на початку березня.

Відзначимо, що Усик зберіг першу позицію в престижному боксерському рейтингу.

Раніше стало відомо, з яким боксером українець Усик не хоче виходити в ринг.

Також Всесвітня боксерська організація (WBO) визнала українця Олександра Усика боксером року.

Нагадаємо, наприкінці березня будинок Усика під Києвом захопили російські окупанти. На ділянці, що належить титулованому боксеру, ворог розташував бронетехніку.

До слова, чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик британець Ентоні Джошуа зустрілися 21 серпня у реванші. Бій завершився перемогою Олександра Усика. Битва проходила на арені Jeddah Super Dome в Джидді у Саудівській Аравії.

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Теги: бокс Тайсон Ф'юрі Олександр Усик

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