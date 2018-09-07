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    Усик підписав угоду з новою промоутерською компанією, але і надалі співпрацюватиме з Кличком

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    Усик підписав угоду з новою промоутерською компанією, але і надалі співпрацюватиме з Кличком

    Тепер український боксер пов'язаний контрактом ще й з Matchroom Boxing

    Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (15-0, 11 КО) та його промоутерська компанія К2 Promotions Ukraine підписали контракт про співпрацю з компанією Едді Хірна Matchroom Boxing.

    Про це йдеться у заяві британської компанії.

    Угода розрахована на просування наступних боїв українця та трансляції їх на Skysports і DAZN.

    Про це особисто повідомив глава компанії Едді Хірн на своїй сторінці у соцмережах.

    За словами Хірна, наступний поєдинок за участю Олександра дуже скоро оголосять, і він буде показаний у прямому ефірі на телеканалах Sky Sports (Великобританія) та DAZN (США), з якими у Хірна ексклюзивні контракти.

    Зауважимо, що Усик не розірвав контракт з компанією K2 Promotion – справами Олександра будуть займатися відразу два промоутери.

    Джерело: klitschko-brothers.com

    Віталій Кличко бокс Олександр Усик
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