Усик підписав угоду з новою промоутерською компанією, але і надалі співпрацюватиме з Кличком

Тепер український боксер пов'язаний контрактом ще й з Matchroom Boxing

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (15-0, 11 КО) та його промоутерська компанія К2 Promotions Ukraine підписали контракт про співпрацю з компанією Едді Хірна Matchroom Boxing.

Про це йдеться у заяві британської компанії.

Угода розрахована на просування наступних боїв українця та трансляції їх на Skysports і DAZN.

Про це особисто повідомив глава компанії Едді Хірн на своїй сторінці у соцмережах.

Honoured to welcome P4P star and Undisputed Cruiserweight World Champion @usykaa and K2 to the @MatchroomBoxing team! Next fight announced soon and will be live on @SkySportsBoxing and @DAZN_USA pic.twitter.com/3edqALcPur